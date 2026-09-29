Valheim : Un mod ajoute les saisons, et rend l'expérience complète

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2026 à 18h14
Le jeu de survie viking Valheim accueille une nouveauté majeure grâce à sa communauté. Le mod Seasons intègre enfin un cycle complet des saisons, bouleversant l'exploration et la survie. De l'hiver enneigé aux étés verdoyants, découvrez comment cette création non officielle redéfinit totalement l'expérience de jeu.
Valheim : Un mod ajoute les saisons, et rend l'expérience complète

L'univers impitoyable de Valheim manquait cruellement d'une mécanique essentielle pour renforcer son immersion : le passage du temps à travers les saisons. C'est désormais chose faite grâce au modificateur Shudnal, créateur du mod sobrement intitulé Seasons. Alors que la version finale du jeu vient tout juste de sortir, la scène des créateurs indépendants prouve une fois de plus sa capacité à sublimer l'œuvre originale. 

Un cycle temporel qui redéfinit l'exploration

Le mod Seasons fait exactement ce que son nom indique. Il ajoute quatre périodes distinctes et dynamiques à tous les environnements habituellement statiques du jeu. Les vastes prairies, par exemple, connaissent une véritable métamorphose tout au long de l'année.

Le printemps s'y montre luxuriant et verdoyant, avant que la chaleur estivale ne vienne jaunir certaines parcelles d'herbe. L'automne apporte ensuite des teintes orangées et des soirées plus sombres, préparant doucement le terrain pour l'hiver, qui recouvre la cime des arbres et le sol d'un épais manteau blanc.

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Des hivers féériques dans les prairies

Pour de nombreux joueurs, l'hiver dans un jeu de survie possède un charme indéniable. L'idée de construire un chalet chaleureux sous la neige évoque des scènes magiques. Comme le souligne très justement la communauté :

Pour quelqu'un qui déteste autant la neige dans la vraie vie, j'adore l'hiver dans un jeu de survie. On a l'impression de construire un décor pour une carte de vœux, surtout dans un jeu aussi magnifique.

Dans la version classique de Valheim, cette esthétique hivernale n'est accessible qu'en atteignant les montagnes rocailleuses ou le Grand Nord. Malheureusement, ces zones restent dangereuses et leur terrain accidenté, rendant la construction et la survie difficile.

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Grâce à cette création communautaire, il est enfin possible de profiter de la neige dans la sécurité relative de votre campement de départ.

Un impact direct sur le gameplay et la survie

L'attrait principal de ce mod réside dans sa capacité à lier l'esthétique aux mécaniques de jeu. Les événements climatiques sont désormais équilibrés en fonction de la saison en cours. L'éclairage change radicalement, offrant des nuits estivales très claires et des soirées hivernales particulièrement sombres. Le gameplay se trouve également bouleversé, puisque les marchands adaptent leurs inventaires au fil des mois pour compenser la rareté de certaines ressources saisonnières.

Enfin, les statistiques des joueurs subissent directement les effets du climat. Vous bénéficierez par exemple d'une résistance accrue au feu pendant l'hiver, tandis que l'été vous octroiera un bonus de régénération d'endurance. Entièrement paramétrable, cette extension non officielle s'impose comme un indispensable pour tous les vikings en quête de renouveau.

Miniature vidéo

Valheim est disponible en version 1.0 sur PC, PS5, Xbox One et Series, et Nintendo Switch 1 et 2. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire instant Gaming vous le propose sur :

  • Version PC → 1,29 € au lieu de 15 €, soit 91 % de réduction.
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  • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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