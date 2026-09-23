Valheim : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 16h26
Valheim possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.
Valheim : La liste complète des trophées et des succès

Disponible sur diverses plateformes de jeu, Valheim dispose, comme la plupart des autres titres, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du jeu de survie et multijoueur d'Iron Gate doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Valheim.

La liste des trophées et succès de Valheim

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Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de Valheim, qui est baptisé « On ne peut plus digne », les joueurs et les joueuses doivent explorer les différents mondes, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Valheim :

Trophée Action
Me voilà ! Entrez dans le dixième monde
Navigation Naviguez suffisamment longtemps pour faire deux fois le tour du monde
Capitaine Naviguez suffisamment longtemps en tenant la barre pour faire le tour du monde
Construction Fabriquez 500 pièces
Une prise digne de Njörd Attrapez un poisson quatre étoiles
Loup solitaire Terrassez un boss sans l'aide de personne
Enfant d'Odin Incarnez le viking redoutable, maître de la chasse et adepte de la survie et de l'errance
Rois et reines de Valheim Maîtrisez l'art viking, la chasse, l'artisanat, la cuisine, la menuiserie et l'exploration
Menuiserie Fabriquez tout
Gastronomie Magnez tous les types d'objet consommable
Artisanat Fabriquez tous les types d'objet
Forge Fabriquez tous les types d'arme
Destinée Reformez Dyrnwyn
Errance Voyagez loin dans les quatre directions sans l'aide d'une carte
Exploration Voyagez loin dans les quatre directions
Pêche Attrapez tous les types de poisson
Pas le temps de dormir Réveiller une créature marine
Chasse au trésor Découvrez 10 trésors enfouis
Les légendes sont vraies Naviguez au-delà du bout du monde
Le confort avant tout Atteignez un niveau de confort de 20
Sommet du monde Construisez quelque chose en très haute altitude
Magnifiques halles Construisez un bâtiment très haut
Survie Survivez pendant 30 jours consécutifs
Viking redoutable Terrassez tous les boss en mode difficile
Viking coriace Terrassez tous les boss en mode normal ou supérieur
On ne part pas à l'aventure l'estomac vide Consommez 500 unités de nourriture
Apiculture Récoltez 500 unités de miel
Architecture Construisez un village
Colonie Construisez une maison
Collection de trophées Obtenez tous les trophées
Maîtrise de la chasse Abattez chaque type de créature en mode difficile
Chasse Abattez chaque type de créature
Cueillette Récoltez 250 baies et 250 champignons
Agriculture Récoltez 500 cultures
Cuisine Cuisinez 100 plats
Bûcheronnage Abattez 500 arbres
Ça va ? Mourez de toutes les manières possibles
Ça ne tient plus de l'accident Faites-vous écraser par chaque type d'arbre
Un accident est vite arrivé Faites-vous écraser par un arbre
Oblitération Vous étiez un peu trop près
Odin est satisfait Terrassez tous les miniboss
Viking Terrassez tous les boss dans n'importe quelle difficulté
Kall Mandefimbul Terrassez l'Enchaîné
Fader Terrassez la Flamme d'émeraude
La reine des fouineurs Terrassez la Matriarche rampante
Yagluth Terrassez l'Âme tourmentée
Moder Terrassez la Mère des dragons
Masse osseuse Terrassez la Mort difforme
L'Aîné Terrassez le Forêt vivante
Eikthyr Terrassez le Cerf de l'orage
La première, mais pas la dernière Trouvez la mort, et préparez-vous à tout recommencer...
Maîtrise de la cuisine Cuisinez tous les types de plat
L'union fait la force Terrassez un boss avec un ami

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Valheim est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, Xbox One PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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