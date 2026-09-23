Valheim : La liste complète des trophées et des succès

Valheim possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible sur diverses plateformes de jeu, Valheim dispose, comme la plupart des autres titres, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du jeu de survie et multijoueur d'Iron Gate doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Valheim.

La liste des trophées et succès de Valheim

Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de Valheim, qui est baptisé « On ne peut plus digne », les joueurs et les joueuses doivent explorer les différents mondes, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Valheim :

Trophée Action Me voilà ! Entrez dans le dixième monde Navigation Naviguez suffisamment longtemps pour faire deux fois le tour du monde Capitaine Naviguez suffisamment longtemps en tenant la barre pour faire le tour du monde Construction Fabriquez 500 pièces Une prise digne de Njörd Attrapez un poisson quatre étoiles Loup solitaire Terrassez un boss sans l'aide de personne Enfant d'Odin Incarnez le viking redoutable, maître de la chasse et adepte de la survie et de l'errance Rois et reines de Valheim Maîtrisez l'art viking, la chasse, l'artisanat, la cuisine, la menuiserie et l'exploration Menuiserie Fabriquez tout Gastronomie Magnez tous les types d'objet consommable Artisanat Fabriquez tous les types d'objet Forge Fabriquez tous les types d'arme Destinée Reformez Dyrnwyn Errance Voyagez loin dans les quatre directions sans l'aide d'une carte Exploration Voyagez loin dans les quatre directions Pêche Attrapez tous les types de poisson Pas le temps de dormir Réveiller une créature marine Chasse au trésor Découvrez 10 trésors enfouis Les légendes sont vraies Naviguez au-delà du bout du monde Le confort avant tout Atteignez un niveau de confort de 20 Sommet du monde Construisez quelque chose en très haute altitude Magnifiques halles Construisez un bâtiment très haut Survie Survivez pendant 30 jours consécutifs Viking redoutable Terrassez tous les boss en mode difficile Viking coriace Terrassez tous les boss en mode normal ou supérieur On ne part pas à l'aventure l'estomac vide Consommez 500 unités de nourriture Apiculture Récoltez 500 unités de miel Architecture Construisez un village Colonie Construisez une maison Collection de trophées Obtenez tous les trophées Maîtrise de la chasse Abattez chaque type de créature en mode difficile Chasse Abattez chaque type de créature Cueillette Récoltez 250 baies et 250 champignons Agriculture Récoltez 500 cultures Cuisine Cuisinez 100 plats Bûcheronnage Abattez 500 arbres Ça va ? Mourez de toutes les manières possibles Ça ne tient plus de l'accident Faites-vous écraser par chaque type d'arbre Un accident est vite arrivé Faites-vous écraser par un arbre Oblitération Vous étiez un peu trop près Odin est satisfait Terrassez tous les miniboss Viking Terrassez tous les boss dans n'importe quelle difficulté Kall Mandefimbul Terrassez l'Enchaîné Fader Terrassez la Flamme d'émeraude La reine des fouineurs Terrassez la Matriarche rampante Yagluth Terrassez l'Âme tourmentée Moder Terrassez la Mère des dragons Masse osseuse Terrassez la Mort difforme L'Aîné Terrassez le Forêt vivante Eikthyr Terrassez le Cerf de l'orage La première, mais pas la dernière Trouvez la mort, et préparez-vous à tout recommencer... Maîtrise de la cuisine Cuisinez tous les types de plat L'union fait la force Terrassez un boss avec un ami

Rappelons, en guise de conclusion, que Valheim est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, Xbox One PC et Nintendo Switch 2.