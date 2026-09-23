Valheim : La liste complète des trophées et des succès
le 23 septembre 2026 à 16h26
Disponible sur diverses plateformes de jeu, Valheim dispose, comme la plupart des autres titres, de divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou Platine du jeu de survie et multijoueur d'Iron Gate doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Valheim.
La liste des trophées et succès de Valheim
Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de Valheim, qui est baptisé « On ne peut plus digne », les joueurs et les joueuses doivent explorer les différents mondes, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Valheim :
|Trophée
|Action
|Me voilà !
|Entrez dans le dixième monde
|Navigation
|Naviguez suffisamment longtemps pour faire deux fois le tour du monde
|Capitaine
|Naviguez suffisamment longtemps en tenant la barre pour faire le tour du monde
|Construction
|Fabriquez 500 pièces
|Une prise digne de Njörd
|Attrapez un poisson quatre étoiles
|Loup solitaire
|Terrassez un boss sans l'aide de personne
|Enfant d'Odin
|Incarnez le viking redoutable, maître de la chasse et adepte de la survie et de l'errance
|Rois et reines de Valheim
|Maîtrisez l'art viking, la chasse, l'artisanat, la cuisine, la menuiserie et l'exploration
|Menuiserie
|Fabriquez tout
|Gastronomie
|Magnez tous les types d'objet consommable
|Artisanat
|Fabriquez tous les types d'objet
|Forge
|Fabriquez tous les types d'arme
|Destinée
|Reformez Dyrnwyn
|Errance
|Voyagez loin dans les quatre directions sans l'aide d'une carte
|Exploration
|Voyagez loin dans les quatre directions
|Pêche
|Attrapez tous les types de poisson
|Pas le temps de dormir
|Réveiller une créature marine
|Chasse au trésor
|Découvrez 10 trésors enfouis
|Les légendes sont vraies
|Naviguez au-delà du bout du monde
|Le confort avant tout
|Atteignez un niveau de confort de 20
|Sommet du monde
|Construisez quelque chose en très haute altitude
|Magnifiques halles
|Construisez un bâtiment très haut
|Survie
|Survivez pendant 30 jours consécutifs
|Viking redoutable
|Terrassez tous les boss en mode difficile
|Viking coriace
|Terrassez tous les boss en mode normal ou supérieur
|On ne part pas à l'aventure l'estomac vide
|Consommez 500 unités de nourriture
|Apiculture
|Récoltez 500 unités de miel
|Architecture
|Construisez un village
|Colonie
|Construisez une maison
|Collection de trophées
|Obtenez tous les trophées
|Maîtrise de la chasse
|Abattez chaque type de créature en mode difficile
|Chasse
|Abattez chaque type de créature
|Cueillette
|Récoltez 250 baies et 250 champignons
|Agriculture
|Récoltez 500 cultures
|Cuisine
|Cuisinez 100 plats
|Bûcheronnage
|Abattez 500 arbres
|Ça va ?
|Mourez de toutes les manières possibles
|Ça ne tient plus de l'accident
|Faites-vous écraser par chaque type d'arbre
|Un accident est vite arrivé
|Faites-vous écraser par un arbre
|Oblitération
|Vous étiez un peu trop près
|Odin est satisfait
|Terrassez tous les miniboss
|Viking
|Terrassez tous les boss dans n'importe quelle difficulté
|Kall Mandefimbul
|Terrassez l'Enchaîné
|Fader
|Terrassez la Flamme d'émeraude
|La reine des fouineurs
|Terrassez la Matriarche rampante
|Yagluth
|Terrassez l'Âme tourmentée
|Moder
|Terrassez la Mère des dragons
|Masse osseuse
|Terrassez la Mort difforme
|L'Aîné
|Terrassez le Forêt vivante
|Eikthyr
|Terrassez le Cerf de l'orage
|La première, mais pas la dernière
|Trouvez la mort, et préparez-vous à tout recommencer...
|Maîtrise de la cuisine
|Cuisinez tous les types de plat
|L'union fait la force
|Terrassez un boss avec un ami
Rappelons, en guise de conclusion, que Valheim est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, Xbox One PC et Nintendo Switch 2.
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