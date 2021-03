Trophées de Valheim : liste, détails et informations

Trophée de Blob Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des blobs à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Cerf Vous avez 50 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Cerfs à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Mead horn of Odin (n'est plus disponible). Brise-cerf. Décoratif.



Trophée de Deathsquito (Morstique) Vous avez 1 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Morstiques à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Drake Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Drakes à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Casque de Drac. Décoratif.



Trophée de Draugr Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Draugrs à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Draugr Élite Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Draugrs Élite à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Masse de fer. Décoratif.



Trophée d'Eikthyr (boss) Vous obtiendrez un trophée à chaque fois que vous le bâterez. Utilité

Son trophée doit être accroché sur sa pierre pour recevoir son pouvoir. Décoratif.



Trophée de l'Ainé Vous obtiendrez un trophée à chaque fois que vous le bâterez. Utilité

Son trophée doit être accroché sur sa pierre pour recevoir son pouvoir. Décoratif.



Trophée de Fenring Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Fenrings à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Gobelin Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Gobelins à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Gobelin Berserker Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Gobelins Berserker à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Gobelin Chaman Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Gobelins Chaman à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Golem de pierre Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Golems de pierre à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Loup Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Loups à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Cape en fourrure de loup. Décoratif.



Trophée de Lox Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Lox à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Masse d'os (boss) Vous obtiendrez un trophée à chaque fois que vous le bâterez. Utilité

Son trophée doit être accroché sur sa pierre pour recevoir son pouvoir. Décoratif.



Trophée de Moder (boss) Vous obtiendrez un trophée à chaque fois que vous le bâterez. Utilité

Son trophée doit être accroché sur sa pierre pour recevoir son pouvoir. Décoratif



Trophée de Naingris (Greydwarf) Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Naingris à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Brute Naingris Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Brutes Naingris à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Chaman Naingris Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Chaman Naingris à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Nixe Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Nixes à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Rancid Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Rancid à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Sanglier Vous avez 15 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Sangliers à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Sangsue Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Sangsues à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Serpent de mer Vous avez 33 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Serpents de mer à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Spectre Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Spectres à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Squelette Vous avez 10 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Squelettes à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Surtling Vous avez 5 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Surtlings à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Troll Vous avez 50 % de chances d'obtenir ce trophée sur des Trolls à 0, 1 et 2 étoiles. Utilité

Ne peut être utilisé que pour décorer.



Trophée de Yafluth (Boss) Vous obtiendrez un trophée à chaque fois que vous le bâterez. Utilité

Son trophée doit être accroché sur sa pierre pour recevoir son pouvoir. Décoratif.



La plupart des créatures de Valheim possèdent leur trophée. Quand ils sont vaincus, ils laissent tomber, de temps à autre, leur trophée, avec d'autres items, selon le type d'ennemi. Toutefois, certains sont beaucoup plus rares et utiles que d'autres. Si la plupart vont très vite être additionnés dans vos coffres sans que vous n'en trouviez d'utilité, pour d'autres au contraire, il va être plus difficile d'en obtenir, notamment ceux des loups et des drakes, leur taux de drop étant relativement faible. C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous une liste, comprenant le pourcentage d'obtention et ce que vous pouvez en faire.