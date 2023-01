Valheim tease, déjà, les Ashlands, son nouveau biome

Les Ashlands, nouveau biome

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de longs mois d'attente, les joueurs deont pu découvrir le biome des Mistlands, nouvelle région qui propose son lot de défis uniques, renouvelant l'expérience et permettant même à certains de relancer le jeu de survie après l'avoir délaissé durant un temps. Les développeurs étant assez transparents avec la communauté, nous avons, déjà, une idée ce qui arrivera à court et moyen terme.Par exemple, d'ici quelques mois,. Le studio a indiqué que davantage d'informations, comprenant des images et des idées, seront communiquées, afin que la communauté puisse voir le processus de développement d'un biome et ce que cela implique, contrairement aux Mistlands, dont les principales caractéristiques étaient restées secrètes jusqu'au lancement.Actuellement,, et non pas des îles dispersées sur la carte. Les lieux seront assez volcaniques, avec une nature rare, mais quelques ennemis pour nous mener la vie dure, tels que des squelettes et une créature pour le moins effrayante.Nous en saurons plus sur ce biome au fil des mois, avec notamment de nouveaux visuels. Mais à plus court terme, Iron Gate travaille sur « la Quête d'Hildir », offrant principalement de nouveaux vêtements. Ce genre de mises à jour ne ralentit en rien le développement d'ajouts plus massifs, précise le studio. Enfin,s'invitera aussi sur Xbox d'ici quelques semaines, en supportant le cross-play.Pour conclure, les développeurs n'ont pas hésité à remercier les nombreux joueurs pour les retours positifs qui ont émané à la suite de la mise à jour de décembre, ce qui a provoqué une sorte de soulagement au sein de l'équipe.