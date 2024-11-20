Valheim montre la première image de son nouveau biome

Il manque encore un biome à Valheim avant de tous les avoir dans le jeu. Bonne nouvelle, la première image vient d'être dévoilée.
Nous savons depuis quelques semaines que Valheim approchait de la 1.0
, puisqu'il ne manquait plus qu'une mise à jour majeure, pour importer le dernier biome, nommé the Deep North
. Comme à son habitude, Iron Gate, le studio de développement, revient dans son dernier article mensuel sur le futur en nous montrant la première image de ce biome.
Première image pour the Deep North
Vous devez le savoir maintenant, mais ce dernier biome se trouvera au nord de la carte, la seule qui n'a pas encore été travaillée
, puisque les Ashlands ont introduit il y a quelques mois maintenant toute la zone au sud.
Ce biome sera enneigé, dans une grande partie et se voudra abordable, sans être trop dure, contrairement aux Ashlands qui élevaient le degré de difficulté. Le tout devrait être plus calme, mais avec ses ennemis et surtout son boss, qui viendra conclure l'arc de progression de Valheim
. Pour teaser doucement tout cela, une première image vient d'être mise en ligne, mettant en avant les aurores boréales
, qui pourront être visibles la nuit.D'autres images et informations seront communiquées ces prochains mois
, mais le studio souhaite aussi garder une part de mystère, comme toujours, en ne révélant pas tout. La sortie du biome the Deep North marquera la fin de l'accès anticipé de Valheim, mais nous n'avons évidemment pas encore de date de sortie
.
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