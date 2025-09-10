Valheim : Les joueurs ne sont pas fans de la dernière mise à jour, Call to Arms

La dernière extension de Valheim, Call to Arms, apporte de nombreuses nouveautés au jeu de survie culte. Mais deux mécaniques en particulier divisent la communauté, qui les juge mal pensées et frustrantes. Un fait assez rare pour être signalé.
La très attendue Call to Arms
a apporté une nouvelle profondeur au système de combat de Valheim
. Mais malgré l'ambition de cette mise à jour, une partie des joueurs estime que l'expérience est loin d'être aboutie. En ligne de mire les deux fonctionnalités pourtant phares de ce patch : l'Adrénaline et les Trinkets, deux ajouts qui peinent à convaincre.
Un système d'Adrénaline jugé trop lent
L'Adrenaline repose sur une barre orange qui se remplit à mesure que le joueur effectue des actions de combat. Une fois pleine, elle permet d'activer le perk de la babiole équipée
, offrant un bonus puissant.
Le problème, c'est que cette ressource ne s'accumule pas assez rapidement
. Dans la majorité des affrontements, notamment contre des ennemis standards, les adversaires sont vaincus avant même que la jauge n'atteigne son seuil. Résultat, ces objets deviennent anecdotiques, réservés presque exclusivement aux combats de boss ou aux ennemis à forte santé.
Un gameplay qui pousse à la défensive
Le système encourage un style de jeu plus prudent afin de prolonger les combats et laisser l'Adrénaline monter. Mais nombreux sont les joueurs qui refusent de modifier entièrement leur build
uniquement pour profiter d'une mécanique qu'ils jugent trop situationnelle.
Même lorsque l'Adrénaline est activée, les bonus disparaissent rapidement, accentuant la frustration. Beaucoup estiment que la mécanique, pourtant prometteuse sur le papier, semble calibrée pour des affrontements très spécifiques
, ce qui réduit son intérêt global.
Des babioles puissantes mais sous-exploitées
Chaque babiole introduit des compétences uniques capables de transformer le rythme d'un combat. Pourtant, leur potentiel est gâché par le fonctionnement actuel de l'Adrénaline. Comme l'explique la communauté sur Reddit
, ces objets n'ont d'impact réel que dans des scénarios trop rares
.
Selon les retours, la progression de l'Adrénaline ne varie pas selon l'ennemi affronté
, ce qui donne une impression d'uniformité et de manque de profondeur. En l'état, la mécanique n'offre pas la richesse attendue d'un système pensé pour diversifier les builds.
Une base prometteuse pour l'avenir
Malgré les critiques, la communauté reste consciente que ces ajouts pourraient évoluer positivement
. Call to Arms introduit des idées qui pourraient gagner en intérêt avec des ajustements
ces prochaines semaines, en rendant l'Adrénaline plus accessible, en prolongeant la durée des Perks, ou encore en variant le gain selon les ennemis.
Ces changements offriraient une meilleure intégration des babioles dans le quotidien des joueurs, et non pas uniquement dans les combats d'élite. Une situation assez rare qui mérite d'être remarquée, puisque en général, Iron Gate introduit des ajouts parfaitement équilibrés. Nul doute que tout devrait rentrer dans l'ordre ces prochaines semaines, par le biais de diverses mises à jour.
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