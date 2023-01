Valheim : Le goudron, comment l'obtenir et à quoi sert-il ?

Comment obtenir du goudron dans Valheim ?

À quoi sert le goudron ?

Comme vous le savez, les ressources danssont nombreuses, très nombreuses, d'autant plus que de nouvelles sont ajoutées au fil des mises à jour., par exemple, a été ajouté après la sortie, et permet d'accéder à de nouvelles choses. Nous vous disons tout à son sujet.. En vous baladant dans cette région dangereuse, que ce soit à cause des morstiques, des gobelins ou des lox, vous aurez l'occasion de tomber sur des. Mais faites attention, ces derniers sont gardés par une créature qui vous attaquera aussitôt qu'elle vous verra,. Similaire à un blop, elle vous attaquera en vous lançant une substance qui vous empoisonnera et vous ralentira, tout en infligeant de sérieux dégâts. Si elle n'est pas très difficile à battre, il faut toutefois éviter d'être touché.Une fois la zone dégagée,. Seulement, focalisez-vous sur les pierres à l'extrémité de la mare, étant donné que si vous allez dans le goudron liquide, vous resterez piégé et les blocs de goudron ne peuvent être récupérés. Si jamais vous souhaitez tout de même les collecter, il va falloir creuser une tranchée pour que celui-ci s'écoule et laisse les blocs de goudron à même le sol.Contrairement à certaines ressources,. Il vous permettra surtout de fabriquer des structures, que ce soit pour construire un bâtiment ou décorer votre maison, augmentant par exemple le confort. Un coffre peut toutefois être fabriqué,, qui possède 32 emplacements, le rendant donc très intéressant.