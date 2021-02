Valheim : Le confort, détail et fonctionnement

Comment augmenter son confort dans Valheim ?

Bannière (+1)

Lit (+1)

Banc (+1)

Chaise (+2)

Table (+1)

Feu de camp ou brasier (allumé) (+1 et +2)

Lit draconique (qui remplacera votre lit) (+2)

Brasier suspendu (+1)

Un trône (+2)

Un tapis de saumon (+1)

Un tapis de loup (+1)

Un tapis de cerf (+1)

Outre les nombreux crafts pour vous rendre la vie plus facile dans Valheim , vous pouvez compter sur, qui ne doit absolument pas être négligé. Celui-ci s'affiche en haut à droite de votre écran, mais il n'est pas clairement indiqué à quoi il sert vraiment, ni comment nous pouvons faire pour l'augmenter.Lors de vos premières heures de jeu, vous verrez quene dure quelques minutes, puis, au fil du temps, celui-ci durera un peu plus longtemps. Cela n'est pas dû au hasard, puisque certains éléments jouent clairement sur celui-ci. Comme vous l'aurez peut-être deviné, tout se joue chez vous. En effet,est déterminé par votre maison dans un premier temps, et quelques éléments qui la composent.Contrairement à ce que nous pourrions penser, une maison composée d'un lit et d'un feu de camp n'est pas suffisant dans, vous allez devoir la décorer. Certains meubles et autres accessoires vous permettront effectivement d'et donc les bonus liés. Actuellement, le niveau maximum est 17, que vous pouvez atteindre en construisant tous ces objets (le fait d'avoir un toit vous octroie +1) :Notez qu'il n'est pas possible de cumuler ces bonus. C'est-à-dire que si vous avez trois chaises, vous n'aurez pas +6, mais bien +2. Bien sûr, tous les éléments ne peuvent pas être construits tout de suite. Vous allez devoir explorer le monde pour découvrir certaines ressources nécessaires pour les fabriquer.Vient maintenant la question du « Pourquoi augmenter son confort ? ». Tout simplement parce que, le maximum étant 24 minutes, soit l'équivalent d'une nuit. Lorsque vous êtes en forme, votre vie et votre endurance se régénèrent plus vite, idéal lorsque vous souhaitez vous rendre dans des biomes plus dangereux, tels que les marécages et les plaines ou partir en exploration.Nous vous conseillons donc d'avoiret de vous rendre quelques instants dans votre maison avant de partir, afin d'être chargé à bloc.