Valheim dévoile les Mistlands, son nouveau biome

Les Mistlands enfin révélés

Voir les nouveautés de la mise à jour des Mistlands

Si le spoil ne vous dérange pas, sachez que les développeurs ont déjà partagé le contenu de cette mise à jour, par le biais d'un patch notes, étant donné qu'il est possible de la tester par le biais de la branche publique.



Si tel est le cas, voici ce à quoi nous devons nous attendre :

De nouvelles mécaniques de jeu

Neuf mobs et un boss

Plus de 20 crafts

Deux nouvelles stations de craft et trois extensions

15 items de nourriture

3 potions

Plus de 25 nouvelles armes, armures et outils

Plus de 35 nouvelles pièces de construction

Nouveau type de donjons

Nouvelles pierres pour le lore

Mise à jour de la pêche

Plus d'un an après la publication de la première mise à jour majeure, il est temps pour les joueurs d'en découvrir une deuxième. Celle-ci, très importante, ajoute une multitude de choses propres aux Mistlands, son nouveau biome, mais aussi en lien avec le monde général deLes joueurs deentendent parler des Mistlands depuis de nombreux mois, mais Iron Gate ne s'était attardé qu'à teaser certaines nouveautés. Le studio étant indépendant, le travail est plus long, mais l'attente en vaut surement la peine lorsque nous voyons, promettant une multitude d'ajouts. Attention toutefois, cette vidéo contient quelques spoilers. Si vous souhaitez tout découvrir par vous-même, nous vous conseillons d'arrêter votre lecture ici, et de la reprendre plus bas (après la vidéo), pour plus d'informations sur la disponibilité de la mise à jour.Comme vous pouvez le voir,et il semblerait que nous serons en mesure de visiter des bâtiments anciens, comme des temples. Certaines créatures font aussi un passage, mais il est difficile d'en savoir plus à ce sujet, comme pour ce qui est des nouveaux crafts, que nous découvrirons. Une chose est sûre,, mais si tout se passe bien, nous devrions en profiter avant la fin de l'année, officiellement. Évidemment, compte tenu des ajouts, il est préférable de recommencer un monde, plutôt que de continuer le vôtre, si vous aviez bien avancé, pour profiter pleinement de toutes les nouveautés. Vous pouvez également vous plonger dans les Mistlands en avant-première, par le biais de la branche publique de Valheim