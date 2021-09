Valheim : À quelle heure sort la MàJ Hearth & Home ?

Heure de sortie de Hearth & Home sur Valheim

Le moment tant attendu est enfin là.. Moult nouveautés et changements sont attendus, que ce soit au niveau de la cuisine qui sera plus réaliste (nouvelles recettes, arrivée de stations pour pousser la fonctionnalité), le système de nourriture et de stamina étalement remodelé ou encore des armes équilibrées et de nouvelles possibilités pour la construction.De ce fait,est attendue par une grosse partie de la communauté, notamment pour relancer l'intérêt autour du jeu, puisque certains joueurs tournaient peut-être en rond ces derniers temps. D'ailleurs, à ce sujet, les développeurs ont expliqué qu'avec ces ajouts, comprenant également de nouvelles petites zones dans les biomes existants, la meilleure façon d'en profiter totalement était de relancer une nouvelle partie.Étant donné qu'il s'agit de quelque chose d'important pouret ses joueurs, Iron Gate a partagéLe patch, qui ne devrait pas être trop lourd,, heure française. Il se peut néanmoins que le jeu soit inaccessible dans les minutes qui précédent et suivent.En outre, pour être totalement clair sur le sujet, le studio précise que les mondes ne seront pas détruits avec cette mise à jour. Mais que pour profiter de toutes les nouveautés, si vous ne souhaitez pas en créer un nouveau, il faudra alors ramasser de nouvelles ressources pour que les changements soient effectifs, ou explorer de nouvelles zones pour ce qui est des nouveautés liées au monde. Enfin, une fois qu'un personnage ou monde a été utilisé avec la version, il sera impossible de revenir en arrière. Les mods pourraient également ne pas fonctionner tout de suite, c'est pourquoi il est recommandé de les désactiver temporairement.reste disponible en accès anticipé sur Steam et va continuer à accueillir du contenu au cours des prochains mois.