Rejoignez le Discord Valheim France

Alors que Valheim est sorti au début du mois de février 2021, le 2 février pour être plus précis, le titre, développé par Iron Gate AB et édité par Coffee Stain, a su rapidement se faire une place dans le cœur des joueurs, lesquels apprécient l'univers, généré de manière procédurale, de ce bac à sable en monde ouvert multijoueur.Offrant de nombreuses composantes RPG, bien connues des amateurs de Rust ou encore The Forest, les joueurs de Valheim auront l'occasion de faire leur preuve en survivant dans un monde hostile, combattant des créatures en tout genre, tout en construisant des bases plus ou moins développées. Afin d'occuper au mieux ces néo-vikings, le studio en charge du jeu, Iron Gate AB, permet aux joueurs de vaquer à diverses occupations telles que la pêche, la chasse, le combat, le minage, la récolte de bois ou encore l'agriculture.Particulièrement accessible, que ce soit sur le plan financier ou graphique, Valheim devrait parfaitement continuer sur sa lancée au cours des prochains mois, à condition que les développeurs continuent d'apporter de nouveaux contenus et améliorations à leur titre encore en accès anticipé.De ce fait, Valheim arrive à réunir facilement les amateurs de titres multijoueur de survie en proposant un univers original et gigantesque où l'expérience pourra être renouvelée à chaque partie et/ou monde découvert. Étant donné que Valheim est multijoueur, jusqu'à 10 joueurs pour le moment, la communication vocale pourrait être particulièrement importante afin d'évoluer dans ce monde hostile plus facilement.