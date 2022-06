V Rising franchi le cap des 2 millions de copies vendues

This is the year of the Vampire! 2 million strong! 🦇 pic.twitter.com/pujrmEpEG0 — V Rising (@VRisingGame) June 17, 2022

C'est sans aucun doute le succès de ce printemps 2022. Disponible en accès anticipé depuis le 19 mai,, pour atteindre la symbolique barre dessoit une belle moyenne d'environ 500 000 nouveaux joueurs par semaine.Il faut dire que l'expérience est plutôt sympathique et la progression très linéaire., ce qui est très conséquent pour un jeu en accès anticipé. Qui plus est, l'aspect coopératif et/ou PvP aide grandement à fidéliser les joueurs.D'ailleurs, de nouvelles choses arriveront prochainement sur le jeu de survie , que ce soit au niveau des biomes, des ressources ou des armes à crafter. Bien évidemment, de nouveaux boss seront également implantés, pour prolonger l'expérience. Nous ne savons pas encore quand sortira la version finale de V Rising, mais les développeurs souhaitent prendre le temps. V Rising reste disponible sur Steam, en accès anticipé, et n'a pour le moment pas prévu de sortir sur les consoles. Vous pouvez profiter de nos guides pour progresser sur le jeu, mais aussi d' une carte interactive , pour connaître l'emplacement de certaines choses plus rapidement.