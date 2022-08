V Rising a atteint les 2,5 millions d'exemplaires vendus

The age of Vampires grows darker with each of our new kin!



Welcome.#vrising pic.twitter.com/q2GBRvPT6X — V Rising (@VRisingGame) August 8, 2022

We're focused on making the game the best it can be for PC and Steam for now.



Though we are aware that players are certainly interested in console ports. 👁️👁️ — V Rising (@VRisingGame) August 8, 2022

Sorti en accès anticipé au cours du mois de mai 2022, V Rising ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. D'ailleurs, en juin dernier, le titre de Stunlock Studios s'était déjà vendu à plus de 2 millions de copies . Or, ce n'est pas tout : un nouveau cap vient d'être franchi.En effet, récemment, les développeurs ont rédigé un post sur le compte Twitter du jeu et ont ainsi indiqué que. Il y a, d'ailleurs, de fortes chances que ces chiffres augmentent encore, dans les prochaines semaines.Les développeurs ont profité de leur tweet pour répondre à certaines questions des internautes. Le studio est conscient que les joueurs et les joueuses attendent un portage de V Rising sur consoles. Or, pour le moment,afin de proposer « le meilleur jeu possible ». De plus, au sujet des mises à jour à venir sur V Rising, les développeurs ont indiqué que de nouvelles informations et de plus amples détails seront « bientôt » partagés.est disponible sur la plateforme Steam, en accès anticipé, et n'a donc pour le moment pas prévu de sortir sur les consoles. Vous pouvez profiter de nos guides pour progresser sur le jeu, mais aussi d' une carte interactive , pour connaître l'emplacement de certains éléments plus rapidement.