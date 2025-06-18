UFL nous explique pourquoi il mise sur le modèle free-to-play pour conquérir les fans de foot

Alors que EA SPORTS FC domine le marché du jeu de foot, avec un modèle premium, UFL a fait le choix d'être disponible gratuitement. Le studio nous a expliqué en profondeur pourquoi avoir choisi ce modèle économique.
Dans un marché dominé depuis longtemps par des jeux payants comme EA SPORTS FC (anciennement FIFA), le nouveau jeu de football UFL
fait un pari audacieux : adopter intégralement le modèle free-to-play
. Un choix surprenant, mais mûrement réfléchi par ses développeurs. Alors, pourquoi avoir choisi cette approche et quels en sont les avantages pour les joueurs, mais aussi pour les créateurs du jeu ?
« Il existe déjà un très bon jeu payant » : UFL préfère changer les règles du jeu
Lorsque nous avons demandé à l'équipe de développement pourquoi avoir choisi le modèle free-to-play
, la réponse ne manque pas d'humour mais révèle une logique bien réelle :
Commençons par dire qu'il existe déjà un excellent jeu payant sur le marché.
Cette phrase fait directement référence à la licence FIFA/FC, leader incontestable depuis des décennies. Plutôt que d'essayer de battre le géant à son propre jeu, les développeurs d'UFL ont décidé de proposer une alternative fondamentalement différente, en phase avec les habitudes modernes des joueurs
.
Le modèle free-to-play : un choix moderne et pertinent
Plus sérieusement, les créateurs d'UFL soulignent que le modèle « jeux en tant que service
» est aujourd'hui intimement lié au format free-to-play. Ils estiment que ce modèle correspond parfaitement aux attentes et aux comportements actuels des joueurs, façonnés notamment par les jeux mobiles. « Nous pensons sincèrement que l'approche moderne et adaptée à l'état actuel du marché est le free-to-play. Les joueurs se sont habitués à l'expérience mobile où la majorité des produits sont conditionnellement gratuits
» explique Alexander Bogomolskiy, Head of Publishing.
Les habitudes acquises avec les jeux mobiles poussent aujourd'hui les joueurs à attendre un modèle similaire pour les jeux PC et consoles, avec des mécaniques accessibles sans coût initial et des options payantes uniquement cosmétiques ou secondaires. Une manière également de rendre son jeu plus accessible
.
En 2025, le modèle payant paraît dépassé
Enfin, pour les développeurs d'UFL, l'approche traditionnelle du jeu payant en tant que service semble désormais vieillissante
et moins adaptée aux attentes modernes :
Aujourd'hui, en 2025, proposer un jeu payant en tant que service semblerait (et semble) quelque peu dépassé.
Ainsi, UFL choisit délibérément un modèle qui reflète les nouvelles habitudes de consommation, tout en offrant une réelle alternative crédible et moderne face aux jeux payants historiques. Au-delà du système économique, UFL souhaite vraiment proposer un nouvel aperçu du jeu de foot, pour séduire celles et ceux qui aimeraient autre chose que EA SPORTS FC.
Rappelons qu'UFL est actuellement disponible sur PS5 et Xbox Series, et le sera prochainement sur PC. Vous pouvez retrouver notre interview complète d'UFL ici
.
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