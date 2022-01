UFL montre son gameplay et signe Cristiano Ronaldo en tant qu'ambassadeur

Premières images de gameplay pour UFL

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le rendez-vous était attendu pour tous les amoureux de football et de jeux vidéo, puisque, le nouveau jeu de foot qui avait été annoncé lors de la gamescom, devait nous présenter son gameplay et nous en dire davantage sur son expérience ce 27 janvier. Après quelques minutes durant lesquelles les développeurs ont fait une petite piqure de rappel de ce qu'allait proposer(free-to-play, aucun élément pay-to-win, clubs partenaires, etc), les choses sont devenues intéressantes pour les futurs joueurs. Pour commencer,. Ce partenariat pose les bases et sous-entend la solidité du projet.Dans la foulée, nous avons, enfin, pu avoir. Bien que nous en attendions davantage, puisque ce ne sont que quelques séquences entrecoupées de cinématiques qui ont été montrées, ces dernières donnent, déjà, un aperçu de ce que veut faire Strikerz Inc. Il faudra cependant s'armer de patience pour découvrir le gameplay de manière plus concrète et plus révélatrice sur l'expérience réelle d'UFL.Concernant la sortie, nous n'avons eu aucune date précise, comme il fallait s'y attendre. Toutefois, les développeurs ont affirmé que, « quand il sera prêt ». Il y a fort à parier que nous le voyons débarquer vers la fin de l'année, au moment de la rentrée, lorsque la saison de football aura repris. En attendant, n'hésitez pas à consulter notre article regroupant toutes les informations d'UFL