UFL : Date de sortie, gameplay, informations, tous les détails

Quand sort UFL ?

UFL, c'est quoi ?

Sur quelles plateformes sortira UFL ?

UFL est-il free-to-play ?

Trailer et gameplay

À l'occasion de la gamescom 2021, nous avons pu découvrir brièvement, qui vise bien évidemment à concurrencer FIFA et eFootball, les deux licences implantées de longue date sur le marché vidéoludique. Développé par le studio Strikerz Inc., fondé en 2016 et ayant des bureaux dans cinq régions du monde, notamment en Europe, qui emploie près de 200 personnes,se veut ambitieux et souhaite conquérir très vite les joueurs.Cependant,reste encore assez mystérieux, c'est pourquoi nous vous proposons un petit récapitulatif, à la manière d'une FAQ, afin que vous ayez toutes les informations majeures en votre possession.Pour le moment,, mais cela ne saurait tarder, étant donné que les développeurs expliquent que celle-ci sera partagée « bientôt ». Il ne serait pas étonnant de le voir arriver d'ici à la fin de l'année, voire début de l'année 2022., développé depuis cinq ans par Strikerz Inc. Néanmoins, les développeurs ne veulent pas créer qu'un simple jeu de foot, étant donné qu'ils ont la prétention d'en faire « la révolution qui change à jamais le monde de la simulation de football ».D'après les informations communiquées lors de son annonce, ce serait plus de 5 000 joueurs sous licence officielle qui seraient intégrés dans UFL, ce qui prouve le sérieux du projet. Le studio souhaite faire en sorte que seules les compétences soient prises en compte, pour éviter un aspect pay-to-win et un sentiment d'injustice. « Nous sommes des fans de football et des joueurs passionnés, nous jouons à des jeux vidéo de football depuis des années et nous savons exactement ce que les gens veulent voir dans un simulateur de football » explique l'entreprise dans un communiqué de presse.Notez que le tout tournera sur le moteur Unreal Engine.Là encore, peu de précision, même s'il est annoncé que le jeu se rendra disponible sur PC et consoles. Les familles PlayStation et Xbox devraient être concernées.La réponse est oui,. Qui plus est, Strikerz Inc. promet une pléthore de mises à jour gratuites une fois le titre lancé, sans que les joueurs n'aient à dépenser de l'argent.Actuellement, les seules images partagées pour UFL sont celles que vous pouvez voir dans la bande-annonce ci-dessous. Mais nous devrions très vite en avoir de nouvelles.Naturellement, cet article sera mis à jour dès que la moindre information pertinente sera partagée concernant