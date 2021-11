UFL, le nouveau jeu de foot, montrera son gameplay début 2022

January 2022 - Gameplay Reveal

Subscribe so you don't miss it https://t.co/xZY93L1xgi pic.twitter.com/FWeYTC9kUi — UFL (@UFLgame) November 26, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Souvenez-vous, lors de la gamescom 2021, le jeune studio Strikerz Inc a surpris le monde en annonçant, un nouveau jeu de foot, qui viendra concurrencer FIFA (ou quel que soit son futur nom) et eFootball (qui a, lui, décidé de se saboter seul). Depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles informations, si ce n'est l'officialisation de licences ou partenaires à un rythme sporadique.Nous avons par exemple appris, ces dernières semaines, que plusieurs clubs, comme le Borussia Mönchengladbach, le Shakhtar Donetsk ou encore le Sporting Portugal seront partenaires de la licence, alors que Roberto Firmino et Oleksandr Zinchenko seront ambassadeurs du titre. Malgré cela, nombreux sont les joueurs qui ont été intrigués par cette annonce à en vouloir plus. C'est dans ce sens que Strikerz Inc a confirmé queRendez-vous donc en janvier 2022, nous n'avons aucune précision supplémentaire pour le moment,. Rappelons que son arrivée est prévue en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais aucune date de sortie n'a été donnée. Les développeurs se sont engagés à créer un jeu pour les joueurs, sans un aspect pay-to-win. Vous pouvez retrouver toutes les informations au sujet d' UFL qui ont été communiquées à ce jour dans ce guide spécial