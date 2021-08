UFL, un nouveau jeu de foot free-to-play, annoncé à la gamescom

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, la gamescom nous réserve son lot de surprises. L'une d'entre elles n'est autre que. Alors que nous avons récemment appris qu'une troisième licence footballistique allait être lancée, avec GOALS , voici que le studio Strikerz Inc souhaite lui aussi conquérir ce terrain qui était, jusqu'alors, dominé par FIFA et PES.Les informations à propos d'sont minces, pour ne pas dire inexistantes. Nous avons eu le droit à un teaser, mais celui-ci ne nous apprend malheureusement pas grand-chose. La description de la vidéo nous permet de savoir qu'il s'agit d'une « ligue mondiale de football en ligne où seules vos compétences comptent ». Le titre est cependant en développement depuis 2016, ce qui augure une sortie assez proche. Qui plus est, nous apprenons qu'il sera possible de créer son propre club et que plus de 5 000 joueurs existants devraient être de la partie., probablement PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, donc.Strikerz Inc promet de changer « à jamais le monde de la simulation de football » avec. Réponse dans quelques mois, au mieux. En attendant, nous vous laissons avec le teaser de cette nouvelle licence.