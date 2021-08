GOALS, un jeu de foot, annoncé pour concurrencer FIFA (et PES)

GOALS, nouveau jeu de foot pour venir concurrencer FIFA et PES

1/ I am building my dream company - GOALS! A next gen football (soccer) game backed by amazing VCs and angel investors. @goalsgame combines my deep interest in sports, gaming, esports and new technology. pic.twitter.com/ikGrlaeRZb — Andreas Thorstensson (bds.eth) (@andreas) August 18, 2021

Même si FIFA est de plus en plus populaire et que PES, qui s'est d'ailleurs renommé eFootball, va tenter de reconquérir son public,, notamment parce que les développeurs n'écoutent pas particulièrement les joueurs sur les améliorations à effectuer, sans parler du mode FUT, où le plaisir n'est quasiment pas présent. S'il est très dur de venir concurrencer ces deux places fortes de la simulation footballistique,Avant toute chose, il faut savoir que son projet n'en est qu'à ses balbutiements, comme il l'a expliqué lui-même sur son compte Twitter, mais ses idées sont, déjà, très claires., soutenu par des « investisseurs providentiels » pour mener à bien son projet. L'objectif est d'en faire « le meilleur jeu de foot de tous les temps » et un « jeu rapide qui ressemble encore à du football » ce que n'est plus réellement le cas de FIFA, dont le gameplay et la méta s'éloignent, chaque année, un peu plus de la réalité.Par exemple, l'homme qui peut se targuer d'avoir joué quelque 5 000 matchs dans le mode Ultimate Team,. Ainsi, un système de MMR (matchmaking ranking) pourrait voir le jour, pour proposer des parties plus équilibrées. En outre,(sur PC, PlayStation et Xbox, sans davantage de précision) avec le cross-play.Pour avoir de plus amples informations sur cet ambitieux projet, Andreas "bds" Thorstensson nous explique qu'il va falloir patienter encore un peu, mais que des mises à jour sur l'avancée seront faites lorsque cela sera intéressant.