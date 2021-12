UFL date son événement de présentation de gameplay

Du gameplay en janvier pour UFL

January 27. UFL Gameplay Reveal. Mark the date! pic.twitter.com/5x73pugr3D — UFL (@UFLgame) December 27, 2021

Strikerz Inc, en charge du développement d', avait teasé, il y a plusieurs semaines, un événement en début d'année 2022 pour nous montrer plus largement ce nouveau jeu de foot, qui est attendu par toute une communauté. Bien que la licence FIFA soit souveraine dans le milieu depuis une décennie, les joueurs ne sont pas forcément ravis de l'expérience proposée, mais s'en contentent, faute de mieux. Le jeune studio bélarusse a donc annoncé, lors de la gamescom 2021,Discret depuis,. Du gameplay sera partagé durant cet événement spécial, qui pourrait nous réserver quelques surprises...Cette révélation nous donnera normalement un aperçu des matchs et donc du comportement des joueurs et surtout, ce qu'attend le plus la communauté, de la méta. Sachant que le jeu se veut réaliste, nous ne devrions pas avoir trop de joueurs rapides, capables de faire des « tout droit », contrairement à FIFA, qui en a abusé ces derniers temps. Strikerz Inc peut d'ailleurs déjà se targuer d'avoir quelques partenaires d'ampleurs, que ce soit au niveau des clubs ou des joueurs, à l'image du Borussia Mönchengladbach, du Shakhtar Donetsk ou encore le Sporting Portugal côté équipes et Roberto Firmino et Oleksandr Zinchenko côté footballeurs, qui seront des ambassadeurs.Rappelons que son arrivée est prévue en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais aucune date de sortie n'a été donnée. Les développeurs se sont engagés à créer un jeu pour les joueurs, sans un aspect pay-to-win. Vous pouvez retrouver toutes les informations au sujet d'qui ont été communiquées à ce jour dans ce guide spécial