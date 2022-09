Tunic : Un deuxième opus pourrait voir le jour

PC Édition Standard → 27,99 € au lieu de 29,99 €, soit 7 % de réduction.

Le titre d'Andrew Shouldice,, est disponible sur PC et consoles Xbox depuis le début de l'année 2022. Prochainement, les joueurs et les joueuses sévissant sur Nintendo Switch et PS4/PS5 vont pouvoir découvrir cette aventure puisque les portages sont prévus pour ce mois-ci. Or, Tunic s'est récemment retrouvé au cœur de l'actualité pour tout autre chose.En effet, les journalistes de PCGamesN ont pu interviewer le développeur de Tunic. Andrew Shouldice a alors indiqué : « Nous n'avons pas d'annonce à faire concernant des extensions ou autres - au sujet des nouveautés, je vais faire une petite pause pendant un temps. Je n'ai pas pris de vacances depuis sept ans ! ». Par la suite, le développeur a ajouté : « J'ai le sentiment, qu'à un moment donné à l'avenir, que ce soit Tunic 2 ou quelque chose de différent, je veux vraiment de nouveau travailler sur un jeu comportant des secrets ».Ainsi, vous l'aurez compris, un deuxième opus Tunic pourrait voir le jour, mais rien n'est totalement sûr à l'heure actuelle. Néanmoins, si c'est le cas, celui-ci n'arrivera que bien plus tard. D'un autre côté, le prochain jeu d'Andrew Shouldice pourrait très bien ne pas être lié à Tunic. Ainsi, pour en avoir le cœur net, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Andrew Shouldice.À retrouver actuellement sur consoles Xbox et sur PC, Tunic arrive le 27 septembre prochain sur PS4, PS5 et Switch. Si vous désirez vous faire un avis sur Tunic, sachez que notre test du jeu est disponible. Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Tunic à moindre coût :