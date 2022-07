Tunic : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Tunic ?

Quête principale → Entre 12 et 15 heures.

→ Entre 12 et 15 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Un peu moins de 20 heures.

→ Un peu moins de 20 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 20 heures.

Le Zelda-like d'Andrew Shouldice et de FINJI, Tunic, est arrivé en début d'année 2022 sur consoles Xbox ainsi que sur PC. Ainsi, depuis sa sortie officielle,Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donnerapproximative. Dans le cas de, cela dépendra essentiellement si vous éprouvez de la difficulté ou non à combattre les différents boss et si vous recherchez à découvrir tous les secrets.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque zone ou, contrairement, à rusher la quête principale.De ce fait, et vous en conviendrez très probablement,dispose d'une durée de vie très correcte. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur le jeu, sachez que notre test est disponible.Si vous ne possédez pas encore Tunic, nous rappelons que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre à un prix réduit :