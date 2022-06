Tunic arrive prochainement sur PS4 et PS5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé en 2018, le Zelda-like, Tunic, est arrivé en début d'année 2022 sur Xbox One, Xbox Series et sur PC. Les joueurs et les joueuses, sévissant sur consoles PlayStation et désirant se lancer dans l'aventure, se demandaient alors si le titre allait être porté sur PS4 et PS5.La réponse est affirmative. En effet, lors du dernier State of Play, qui a débuté le 2 juin dernier, un peu avant minuit, FINJI, l'éditeur de Tunic, a annoncé que le soft débarquera prochainement sur. D'ailleurs, la date de sortie est d'ores et déjà connue. Ainsi, le petit renard de Tunic débarquera dès le, sur les plateformes précédemment citées.Si vous désirez vous faire un avis sur Tunic, avant son arrivée sur consoles PlayStation, sachez que notre test du jeu est disponible. À retrouver actuellement sur consoles Xbox et sur PC,arrive donc le 27 septembre prochain sur PS4 et PS5.