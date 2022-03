L'histoire d'une histoire

Un apprentissage personnel

CQFD

Le prix de la réflexion

Bestiaire à l'image du monde

La mort au tournant

L'évolution de votre aventure se fera au sein de, aux paysages chantants et colorés. Seul, sur la plage, votre épopée commence sans aucune explication sur le chemin à suivre. Toutefois, nous découvrons rapidement comment nous équiper d'un bâton, lequel nous permettra unePour celles et ceux qui ont joué ou ont eu accès à la démo, sachez que les développeurs ont eu le nez fin en cachant l'ampleur des secrets qui vous attendent. Qui plus est, si dans sa globalité le titre semble s'apparenter à un, il n'en garde que la tunique (intéressant comme réflexion d'ailleurs), ainsi que quelques éléments visuels ou de gameplay.ou alors courir, pour ne parler que des déplacements de base.Pour le reste, bienvenue dans un Nouveau Monde. Votre héros, dont nous ne connaissons, se voit confronter à un vaste monde dans lequel il doit tout apprendre. En effet, aucun tutoriel n'est proposé dans, seulement des pages à récolter pour former un livret en mesure de. Ces dernières sont le seul moyen d'apprendre comment jouer ou à connaître les interactions possibles de votre petit renard.Nous notons, tout de même, que le dialecte deest incompréhensible et s'apparente à des runes. Ainsi, même avec les pages du livret, il vous faudraen combinant vos connaissances, vos tests et toutes les relations associées. Chaque joueur choisira son chemin en avançant là où il semble être le plus à l'aise, c'est ce que l'on peut se dire dès lors que l'on ne trouve pas les autres chemins à exploiter.C'est ici que le titre prend tout son sens puisque, dans le noir total, la réflexion personnelle sera. Qu'il s'agisse de l'utilisation de vos armes, les compétences,ou simplement les actions possibles de votre personnage, tout l'apprentissage est à votre charge. Au cœur d'un univers en vue isométrique,ne fera rien pour vous faciliter la tâche. Il est possible de trouver des passages, plus ou moins secrets, un peu partout. Si certains permettent « seulement » d'y découvrir un trésor,permettant d'avancer sur le chemin de la connaissance.Vous l'aurez compris,est un labyrinthe doublé d'un casse-tête. Trouver sa route n'est pas la seule problématique. La seconde, et non des moindres, est celle vous demandant de comprendre, mais surtout le but de votre aventure. Bien que le titre soit annoncé avec, selon le nombre de secrets découverts, il n'en reste pas moins déroutant de chercher son chemin et la suite logique. C'est ainsi que, malgré une appartenance au genre Zelda-like,peut devenir problématique pour les néophytes des jeux demandantNe vous méprenez pas, le titre n'est pas impossible et saura satisfaire les ténors du genre qui prendront plaisir à bloquer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sur le pattern d'un ennemi, un puzzle ou même une énigme dont la résolution sera synonyme de joie salvatrice. Toutefois, nous mettons en garde les joueurs en recherche d'un jeu vidéo d'action-aventure qui se voudrait plus basique et linéaire.pourrait presque s'apparenter à de l'art tant le style ne peut laisser le joueur indifférent, en bien comme en mal.Pour finaliser un ensemble bien complexe et rebondir sur l'équipement que peut porter notre petit renard, vous devrez trouver des armes et consommables, apprendre à les utiliser, parfois en découvrir des utilisations annexes, afin d'avancer dans l'histoire ou combattre les monstres présents dans. En effet, comme si les énigmes et votre amnésie n'étaient pas suffisantes, un bestiaire assez fourni n'attend que de pouvoir. Boss, élites, monstres basiques, le seul moyen de les comprendre reste de les affronter. Bien qu'ils augmentent la difficulté du titre, ils permettent une échappatoire sans mettre de côté la réflexion., lesquelles seront bien décidées à vous nuire.Finalement, pour clôturer tout cela, l'exigence des'associe parfaitement à l'aspectdu titre. En effet, la mort, bien que punitive, permet d'apprendre. À l'instar d'un Dark Souls, les monstres ne réapparaissent que lors de l'utilisation d'une statue de sauvegarde. Cette dernière actualise le monde, mais également. En cas de mort, vous reprendrez vie à la dernière activée et pouvez récupérer votre cadavre en lieu et place de votre mort. Cette dernièrequi représentent la seule monnaie du jeu et qui vous permettent obtenir des équipements et consommables, toujours sans réelles explications.