Tunic : Andrew Shouldice s'exprime quant au manuel en jeu

[...] Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte que mon amour pour ce genre d'énigmes ne venait pas uniquement des jeux, mais également des manuels qui les accompagnaient [...] Et c'est comme ça que, dans les premiers mois de développement, Tunic a reçu son propre langage et les prémices de son manuel. Dans sa forme finale, le manuel est quelque chose que vous récupérez graduellement au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Tout comme ces vieux livrets d'instructions, chaque page contient un concentré d'informations : des illustrations, des astuces, des cartes et, bien évidemment des secrets [...]

Le titre d'Andrew Shouldice, est arrivé au cours du mois de mars 2022 sur consoles Xbox et sur PC. Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques heures à attendre pour voir le soft débarquer sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. En effet, ces versions sortent le 27 septembre prochain. Pour l'occasion, Andrew Shouldice est revenu sur et surtout sur la confection du En effet, dans un récent article publié le site PlayStation Blog, le créateur de Tunic a dévoilé des informations sur ces deux éléments très importants du soft. Tout d'abord, Andrew Shouldice rappelle que le titre est « centré sur le mystère et la découverte » et possède ainsi de nombreux secrets et énigmes que les joueurs doivent découvrir et résoudre par eux-mêmes. D'ailleurs, Tunic propose une langue bien particulière, constituée de symboles. À ce sujet, le développeur indique qu'il voulait « que le jeu les [joueurs] abreuve d'un langage étrange et indéchiffrable ». Par la suite, Andrew Shouldice explique d'où lui est venu À retrouver actuellement sur consoles Xbox et sur PC, Tunic arrive le 27 septembre prochain sur PS4, PS5 et Switch.