Tunic s'offre un portage sur Nintendo Switch

Disponible depuis le début de l'année 2022 sur Xbox One, Xbox Series et PC, le titre d'Andrew Shouldice et de FINJI,, s'apprête à débarquer sur d'autres plateformes de jeu. En effet, lors du State of Play de juin, nous avons appris que Tunic arrive le 27 septembre prochain sur consoles PlayStation (PS4 et PS5). Or, ce n'est pas tout.Durant le Nintendo Direct du 13 septembre dernier, l'éditeur en charge du soft a annoncé que. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander le titre, sur le Nintendo eShop. De ce fait, à la fin de ce mois de septembre, la majorité des joueurs et des joueuses vont pouvoir découvrir ce Zelda-like, mettant en scène un jeune renard devant explorer une terre étrangère, affronter de nombreux ennemis et résoudre différentes énigmes.Au sujet du portage de Tunic sur Nintendo Switch, Andrew Shouldice a déclaré : « Je suis tellement excité à l'idée que les joueurs pourront transporter ce monde avec eux [...] Une grande partie du jeu a été inspirée par des promenades en forêt ; peut-être que quelqu'un jouera maintenant à TUNIC dans une forêt ! Bonne exploration à tous ! ».Si vous désirez vous faire un avis sur Tunic, avant son arrivée sur consoles PlayStation et Nintendo Switch, sachez que notre test du jeu est disponible. À retrouver actuellement sur consoles Xbox et sur PC, Tunic arrive donc le 27 septembre prochain sur PS4, PS5 et Switch.