Tunic : Carte (map) interactive de l'Overworld

Carte interactive de Tunic

Meilleure carte interactive de Tunic → à cette adresse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé au cours de l'année 2018,est finalement arrivé en 2022 sur consoles Xbox et PC et a rencontré un franc succès. À tel point que le titre d'Andrew Shouldice et de FINJI s'apprête, au moment où nous écrivons ces lignes, à débarquer sur PS4 et PS5. Le rendez-vous étant fixé au mois de septembre 2022.Considéré comme un Zelda-like, Tunic n'en reste pas moins difficile et vous demandera, à de nombreuses reprises, de vous creuser les méninges afin de progresser dans l'histoire ou même trouver l'objet de votre convoitise. Afin de mieux vous repérer et gagner ainsi du temps, nous vous conseillons de vous pencher sur une carte (map) interactive de l'Overworld. Dans ce sens,si vous êtes actuellement sur le jeu et que vous avez besoin d'aide.Bien souvent, des joueurs et des joueuses réalisent des cartes interactives, disponibles sur la Toile, pour un grand nombre de jeux. Généralement, ces outils permettent à chacun de trouver une ressource bien particulière, un item précis et/ou apportent différentes informations pouvant grandement aider.Dans ce sens, et en ce qui concerne Tunic, nous vous recommandons cette carte interactive qui nous semble pertinente et surtout assez complète.Cette carte interactive de Tunic a le mérite de donner un aperçu complet et bien organisé des différentes zones de l'Overworld. Ainsi, en la consultant, vous trouverez facilement l'emplacement des divers collectibles, des équipements ou encore des clés. De plus, cette map vous permet de savoir où sont situés les boss, les télescopes, les passages secrets et toutes autres choses dont vous aurez besoin au cours votre aventure sur le jeu Tunic.D'ailleurs, sachez qu'il est possible de sélectionner l'ensemble des catégories afin que tous les éléments s'affichent à l'écran. Par ailleurs, vous pouvez tout aussi bien en désélectionner certaines pour ne voir que ce qui vous intéresse le plus. À votre guise, et selon vos besoins. Le tout est assez simple à prendre en main, rassurez-vous.