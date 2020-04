TrackMania : La sortie du jeu décalée au 1er juillet

Une triste nouvelle est parvenue ce 22 avril, annonçant le report de la prochaine version de TrackMania, au 1er juillet 2020.

Aucune information n'avait été données quant à le 28 pour être plus précis . Seules quelques images avaient été partagées à l'époque, en plus d'une date de sortie, prévue pour le 5 mai prochain. Seulement, le jeu de course a lui aussi été repoussé de plusieurs semaines,Une triste nouvelle, en ce moment de confinement, étant donné que le jeu devait sortir dans quelques jours. TrackMania devait faire sa premièrequi a elle aussi été touchée par les récentes lois émanant de l'interdiction des regroupements de personnes.L'éditeur a voulu compenser cette annonce par ce magnifique trailer de présentation. Tout en révélant également un second aperçu de TrackMania, le prochain jeu de la franchise offrira aux joueurs des possibilités uniques de progression, de création de circuits, et de multiples compétitions., créateur du jeu,, ayant été spécialement développé pour la compétition internationale des ESWC., proposant ainsi d'innombrables possibilités de création et des compétitions esport accessibles à tous les niveaux.Ce temps supplémentaire permettra. Finalement, nous avons appris que ce nouveausera disponible sur l'Epic Games Store et Uplay, alors que Steam n'a pas encore été mentionnée.