Trackmania propose du contenu Prime Gaming

Comment récupérer le contenu Prime Gaming Trackmania

De nombreux jeux proposent à leur communauté et aux abonnés Amazon Prime de récupérer du contenu gratuitement. Dernièrement, Nadeo s'est associé avec le géant américain pour Trackmania et propose, pour une durée limitée, de repartir avec trois mois d'abonnement pour le Club Access Il s'agit de la version la plus complète du jeu, vendu 29,99 euros pour une année d'abonnement. Vous pourrez donc essayer gratuitement cette version avant de potentiellement passer par la case départ, si cela vous a plu. Vous n'avez rien à perdre, juste télécharger le jeu et récupérer votre accès.Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre directement sur la page de Trackmania Prime Gaming ou sur la page d'accueil et de réclamer l'objet. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut lier ses comptes (Amazon et Ubisoft), pour que l'objet soit automatiquement intégré à votre compte Ubisoft.La prochaine fois que vous lancerez Trackmania, vous bénéficierez du Club Access pendant trois mois. Cependant, ne tardez pas, l'offre est limitée dans le temps.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours