Trackmania : Le matchmaking 3v3 est désormais disponible

Les rangs

Non-classé à 0 points

Débutant I à 1000 points

Débutant II à 1250 points

Débutant III à 1500 points

Challenger I à 2000 points

Challenger II à 2250 points

Challenger III à 2500 points

Master I à 3000 points

Master II à 3500 points

Master III à 4000 points

Trackmaster à 5000 points

Le fonctionnement

Le système de points en course

Trackmania vient de révéler un tout nouveau mode, le matchmaking en trois contre trois. Cette nouveauté dans la série a été conçue pour les joueurs ayant l'esprit de compétition, ainsi que pour ceux qui voudraient s'éclater avec leurs amis. D'ailleurs cette fonctionnalité est incluse dans la version gratuite du jeu, ce qui veut dire que tout le monde peut y participer.Ce nouveau mode est actuellement en phase bêta, il se peut donc que quelques problèmes appariassent et que plusieurs modifications soient appliquées. L'objectif pour Nadeo est de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Une pléthore de fonctionnalités arrivera dans les jours à venir, comme les icônes de classement, et la possibilité d'inviter des amis dans le groupe afin de participer au match. Les rangs ainsi que les gains de points sont également sujets à des changements à l'avenir.Comme dans chaque jeu compétitif, il existe des rangs attribués aux joueurs en fonction de leurs performances. Dans Trackmania on y retrouve 11 rangs différents :Trackmaster est équivalent au top 10 pour l'instant, mais il est susceptible d'augmenter en fonction du nombre de joueurs atteignant ce palier. À savoir, le meilleur joueur du match obtiendra des points bonus. Notez que le MVP peut faire partie de l'équipe perdante.Le match se déroule en 3 contre 3 dans une carte aléatoire de la campagne actuelle. Celle-ci commence avec un échauffement de 30 secondes pour se familiariser avec la carte. Ensuite, la course commence et vous devrez faire le meilleur temps possible. La première équipe à remporter cinq manches s'adjuge la victoire et les points de rangs.Si un joueur quitte le match avant la fin pour une raison quelconque, il peut toujours revenir avant qu'elle soit terminée. Toutefois, s'il ne revient pas, il perdra le double des points qu'il aurait perdus en cas de défaite. S'il part pendant l'échauffement, il perdra le nombre exact de points qu'il aurait perdus en cas de défaite.Dans le cas où certains joueurs auraient quitté le jeu, le système de points s'adapte afin de rééquilibrer la partie. La répartition des points d'une partie se fait dans cet ordre (de la 1re à la 6e place) : 6, 5, 4, 3, 2, 1.En cas d'un 2v3/2v2 : 4, 3, 2, 1, 0 (en cas d'égalité, l'équipe dont le joueur est en 1re position pour ce tour le remporte).Si 1v3/1v2 c’est 2, 1, 0 et enfin si vous êtes en 0v3/0v2/0v1, le match prendra automatiquement fin et le joueur de l'équipe restante remporte le match.Pour rappel,est uniquement disponible sur PC, par l’intermédiaire de Uplay et l'Epic Games Store. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'acheter sur la plateforme de votre choix, ou alors y jouer gratuitement, puisqu'il existe plusieurs versions.