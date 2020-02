TrackMania : Une nouvelle version annoncée par ZeratoR lors de la Lyon eSport

C'est à l'occasion de l'édition 2020 de la Lyon eSport que ZeratoR a annoncé, avec l'appui d'Ubisoft Nadeo, l'arrivée prochaine d'un nouveau TrackMania.

Teasée, par l'intermédiaire d'une "Big annonce", depuis quelques jours maintenant, Adrien Nougaret, plus connu sous le pseudonyme de, et Florent "Hylis" Castelnérac, dirigeant d'Ubisoft Nadeo, ont profité de la Lyon eSport et de la grande finale de la TrackMania Grand League pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle itération, ou plutôt réinvention, de l'un des plus célèbres jeux vidéo de courses de voiture, sobrement appeléeGrand amateur de la licence, au vu des nombreux événements organisés sur le titre de Nadeo, ZeratoR était, sans aucun doute, l'influenceur idoine pour annoncer une telle nouveauté, tant le Montpellierain s'est battu pour remettre au goût du jour et sur le devant de la scène cette licence à très fort potentiel esport.En ce qui concerne le gameplay,restera sur la lignée de ses prédécesseurs, même si de nombreuses nouveautés feront leur apparition, grâce aux bonnes idées soumises par ZeratoR au cours de ses événements passés, telles que la glace, qui fera perdre quasiment toute adhésion aux véhicules, ou encore du slow motion. De plus, les véhicules comporteront de nouvelles informations telles que la position du joueur dans la course, mais aussi la vitesse à laquelle il roule, permettant de connaître la vitesse du concurrent qui vous précède.Ubisoft Nadeo ajoute que le titre sera régulièrement mis à jour, proposant une campagne saisonnière officielle et une sélection quotidienne de circuits. Fort de l'expérience proposée en matière d'esport depuis quelques années,devrait rendre cette activité bien plus accessible qu'auparavant grâce à des compétitions in-game quotidiennes et à des ligues ouverts à l'international.En parlant de compétition, Adrien Nougaret a également précisé que la huitième édition de la ZrT Cup, qui se tiendra, pour rappel, le 13 juin 2020 dans le douzième arrondissement de Paris, à l'AccorHotels Arena, surnommée de Paris-Bercy, sera jouée sur cette nouvelle version de. Les joueurs participants devront, assurément, se mettre à jour rapidement afin de ne pas avoir trop de retard sur leurs concurrents.Simplement baptisée, cette nouvelle édition du populaire jeu de voitures sera disponible, pour toutes et tous, dès le 5 mai 2020.