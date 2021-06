Trackmania accueille un mode Royal et de nouveaux blocs

Le mode Royale

Les courses Super Royal permettront aux meilleurs des meilleurs de devenir les vainqueurs du Super Royal. À savoir les joueurs remportant un match Royal pendant les plages horaires suivantes (20h-21h, 4h-5h, 12h-13h) seront qualifiés pour le Super Royal qui débute quelques minutes après.

Les nouveaux blocs

Avec l'annonce de la ZrT cup de ZeratoR qui aura lieu cette fois-ci en ligne, c'est au tour d'Ubisoft Nadeo de dévoiler sa toute nouvelle mise à jour. Durant l'Ubisoft Forward,permettant de former des équipes de 3 joueurs, et d’affronter d'autres équipes dans une sélection de 20 cartes aléatoires remplies de défis. De plus, chaque jour une nouvelle carte sera rajoutée à la liste.Dans le mode Royal, vous devrez contrôler votre énergie débordante et faire preuve de sérieux pour éviter les obstacles mobiles et des plans d'eau piégeux. Il y aura 20 équipes sur la ligne de départ, mais quatre d’entre elles seront éliminées à chaque tour jusqu'à ce qu'une équipe championne se démarque et l’emporte. Chaque course durera 15 minutes maximum et comptera cinq rounds.En plus du mode Royal, les joueurs pourront participer à un nouveau type de compétition quotidienne :De plus vous pourrez générer votre propre code Royal afin de créer un serveur privé où vous pourrez continuer de vous amuser, lors de matchs personnalisés.Cette nouvelle mise à jour comprend également des innovations en matière de physique et de cartographie avec l’introduction des blocs d’eau et du bloc plastique, d’éléments animés et dynamiques offrant plus d'opportunités pour construire des circuits incroyables.Le bloc plastique a plusieurs ressemblances avec le bloc de glace, et se montrera glissant. Dans le cas du nouveau bloc eau, de nouvelles mécaniques débarquent avec ce bloc, étant donné que, maintenant,, ce qui n'était pas le cas dans Trackmania 2 Stadium.