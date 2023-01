Trackmania débarque sur Steam

Trackmania bientôt disponible sur Steam

Le célèbre jeu de voitures, rendu encore plus populaire par les différentes compétitions organisées par ZeratoR,. Cela n'est pas étonnant si vous avez suivi l'actualité récente des jeux édités et/ou développés par Ubisoft, étant donné que le studio migre, peu à peu, sa bibliothèque vers la plateforme de Valve.. Il arrive après quelques hits d'Ubisoft, tels que Assassin's Creed Valhalla, The Division 2, Ghost Recon Breakpoint ou encore Watch Dogs Legion.Nous n'avons pas eu de réelles explications quant à ce revirement de situation et de politique, mais nul doute que cela se fait dans l'optique d'augmenter la visibilité et la disponibilité de ses productions. Malgré l'immense succès de Valhalla, et de Far Cry 6, Ubisoft n'a pas réussi à séduire de nombreux joueurs avec ses jeux moins importants, forçant le studio à revoir ses plans et annuler plusieurs jeux, dont le fameux Project Q . Espérons que l'avenir soit plus radieux, notamment avec les très attendus Skull & Bones et Avatar: Frontiers of Pandora Pour en revenir à, sachez que l'expérience de base est gratuite, mais il faudra payer pour profiter de plus de choses, notamment du contenu saisonnier ou de la fonctionnalité « Club ». En plus de ce portage sur Steam, l'arrivée de Trackmania sur PS4, PS5, Xbox One et Series est également programmée pour ce début d'année 2023.