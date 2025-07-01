Game Pass : De très bons jeux arrivent dans le catalogue en juillet 2025

Retrouvez la liste complète des jeux qui débarquent dans le Game Pass, au cours du mois de juillet 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass en juillet 2025
. En outre, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass
, dans les semaines à venir.
Les nouveaux jeux Game Pass pour juillet 2025
Les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en juillet 2025
. Mais, sans plus attendre, voici la liste des jeux qui débarquent dans le Game Pass, dans les prochaines semaines
. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons leur date d'arrivée dans le catalogue.
- Little Nightmares II
- Date d'arrivée → 1er juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- Rise of the Tomb Raider
- Date d'arrivée → 1er juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- Legend of Mana
- Date d'arrivée → 2 juillet 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Trials of Mana
- Date d'arrivée → 2 juillet 2025
- Plateforme(s) → Console
- Abonnement(s) → Game Pass Standard
- Ultimate Chicken Horse
- Date d'arrivée → 3 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- The Ascent
- Date d'arrivée → 8 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- Minami Lane
- Date d'arrivée → 9 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
- Date d'arrivée → 11 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- High On Life
- Date d'arrivée → 15 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- RoboCop: Rogue City
- Date d'arrivée → 17 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- My Friendly Neighborhood
- Date d'arrivée → 17 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Back to the Dawn
- Date d'arrivée → 18 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Abiotic Factor
- Date d'arrivée → 22 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Wheel World
- Date d'arrivée → 23 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Wuchang: Fallen Feathers
- Date d'arrivée → 24 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Grounded 2 (Aperçu/Game Preview)
- Date d'arrivée → 29 juillet 2025
- Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de juillet 2025
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 14,99 € au lieu de 21 €, soit 29 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
- Parcourir les offres Game Pass sur Amazon
commentaire (0)