Si vous vous demandez si Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est cross-play sur consoles et PC, sachez que nous vous apportons la réponse.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est-il cross-play ?

Réunis ton équipe avec le Multijoueur en ligne multiplateforme qui peut accueillir jusqu'à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.

La nouvelle entrée dans la franchise Tony Hawk's, soit, débarque au cours du mois de juillet 2025. Disposant d'une dimension multijoueur, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau titre de skateboard avec leur(s) ami(s). D'ailleurs, certaines personnes de la communauté se demandent. Nous vous donnons la réponse à cette question, dans ce qui suit.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une forte dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu d'Iron Galaxy Studios et d'Activision, sachez que. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent tout à fait jouer avec leur(s) ami(s), peu importe la plateforme de jeu utilisée. Cette information a été partagée par les équipes en charge du soft sur le site d'Activision mais également sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire la mention « Multijoueur multiplateforme ». Sur celle-ci, et plus précisément dans la description, il y a également écrit :Il est, par ailleurs, précisé à cet endroit qu'il convient de posséder un compte Activision pour pouvoir profiter du multijoueur en ligne surRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC.