Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : Gagnez une clé pour la démo Fonderie grâce à GAMEWAVE

GAMEWAVE vous fait gagner 4 accès à la démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 par le biais d'un nouveau concours.
Comme vous le savez probablement déjà, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
, qui propose le remake de Pro Skater 3 et de Pro Skater 4 dans une compilation, doit arriver sur diverses plateformes de jeu au cours du mois de juillet 2025. Pour faire patienter les joueurs et les joueuses, notamment les fans de ce sport extrême, une démo est disponible depuis le début du mois de juin.
D'ailleurs, par le biais d'un nouveau concours sur nos réseaux sociaux, nous vous faisons gagner 4 clés pour la démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
.
Gagnez une clé pour la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 avec GAMEWAVE
Pour remporter une clé donnant accès à la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
, il vous suffit de participer à notre concours, ayant lieu sur notre compte Twitter/X : vous devez RT notre publication ainsi que suivre GAMEWAVE sur ledit réseau social. Le lundi 23 juin 2025, nous procéderons à un tirage au sort et nous distribuerons les clés pour la démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
aux gagnants et gagnantes. De ce fait, n'hésitez pas à participer pour avoir une chance d'essayer ce nouvel opus Tony Hawk's avant sa sortie.
Soulignons le fait que les clés que nous faisons gagner pour la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
ne sont pas liées à une plateforme de jeu spécifique. En effet, si vous en avez une, il vous faudra la rentrer sur le site Tony Hawk's, en renseignant votre compte Activision. À ce moment-là, vous pourrez choisir la plateforme de votre choix (PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series - Non disponible sur Nintendo Switch).
Le contenu disponible
La démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
donne accès à trois skateurs jouables : Tony Hawk, Rayssa Leal ainsi que Doom Slayer (ce dernier est uniquement pour celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique du jeu). Comme son nom l'indique, cette démo propose deux parks, à savoir l'emblématique Fonderie (Tony Hawk's Pro Skater 3) et l'Université (Tony Hawk's Pro Skater 4). Évidemment, le parcours des joueurs et des joueuses sur la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
sera accompagné de divers morceaux issus de la bande-son du titre.
Comment accéder à la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ?
Si vous n'avez pas gagné ce concours, mais que vous désirez tout de même essayer la démo, sachez que nous vous expliquons comment y avoir accès. Comme annoncé par les équipes en charge du titre, la démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
est disponible pour tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont précommandé le jeu, et ce, selon n'importe quelle édition, mais aussi pour celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass.
Pour conclure, rappelons que Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
arrive le 11 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. La démo Fonderie ne sera plus disponible à compter de cette date.
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