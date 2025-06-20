Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : Gagnez une clé pour la démo Fonderie grâce à GAMEWAVE

GAMEWAVE vous fait gagner 4 accès à la démo Fonderie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 par le biais d'un nouveau concours.

Gagnez une clé pour la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 avec GAMEWAVE

🎁CONCOURS 🎁



On vous fait gagner 4 clés pour la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (une par gagnant, sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series).



Pour participer, c'est simple :

- RT ce tweet

- Follow @GAMEWAVE



Bonne chance 🍀



TAS lundi 23 juin 2025. pic.twitter.com/J4a6SLC9jI — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) June 20, 2025

Le contenu disponible





Comment accéder à la démo de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ?

Comme vous le savez probablement déjà,, qui propose le remake de Pro Skater 3 et de Pro Skater 4 dans une compilation, doit arriver sur diverses plateformes de jeu au cours du mois de juillet 2025. Pour faire patienter les joueurs et les joueuses, notamment les fans de ce sport extrême, une démo est disponible depuis le début du mois de juin.D'ailleurs,Pour, il vous suffit de participer à notre concours, ayant lieu sur notre compte Twitter/X : vous devez RT notre publication ainsi que suivre GAMEWAVE sur ledit réseau social. Le lundi 23 juin 2025, nous procéderons à un tirage au sort et nous distribueronsaux gagnants et gagnantes. De ce fait, n'hésitez pas à participer pour avoir une chance d'essayer ce nouvel opus Tony Hawk's avant sa sortie.Soulignons le fait quene sont pas liées à une plateforme de jeu spécifique. En effet, si vous en avez une, il vous faudra la rentrer sur le site Tony Hawk's, en renseignant votre compte Activision. À ce moment-là, vous pourrez choisir la plateforme de votre choix (PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series - Non disponible sur Nintendo Switch).donne accès à trois skateurs jouables : Tony Hawk, Rayssa Leal ainsi que Doom Slayer (ce dernier est uniquement pour celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique du jeu). Comme son nom l'indique, cette démo propose deux parks, à savoir l'emblématique Fonderie (Tony Hawk's Pro Skater 3) et l'Université (Tony Hawk's Pro Skater 4). Évidemment, le parcours des joueurs et des joueuses sursera accompagné de divers morceaux issus de la bande-son du titre.Si vous n'avez pas gagné ce concours, mais que vous désirez tout de même essayer la démo, sachez que nous vous expliquons comment y avoir accès. Comme annoncé par les équipes en charge du titre,est disponible pour tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont précommandé le jeu, et ce, selon n'importe quelle édition, mais aussi pour celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass.Pour conclure, rappelons quearrive le 11 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. La démo Fonderie ne sera plus disponible à compter de cette date.