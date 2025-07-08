De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est-il dans le Game Pass ?

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Développé par Iron Galaxy Studios et édité par Activision,est une compilation réunissant Pro Skater 3 et Pro Skater 4. De nombreuses personnes au sein de la communauté ont prévu de jouer au titre d'Iron Galaxy Studios. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le soft est présent ou non danset souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis son lancement officiel, qui remonte au 11 juillet 2025.Selon les informations partagées par Activision ainsi que Xbox,est, pour être plus précis, disponible via l'abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass, le rendant dès lors jouable sur PC, consoles Xbox et par le biais du Cloud. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien PC Game Pass, vous pouvez découvrirvia le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort le 11 juillet 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Soulignons le fait que la Démo Fonderie n'est plus jouable à partir du 11 juillet, tandis que l'accès anticipé (early access de 3 jours) de, seulement accessible grâce à la précommande de l'édition Digitale Deluxe du soft, a été lancé le 8 juillet 2025.