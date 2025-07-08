Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juillet 2025 à 10h42
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : Les configurations PC
Au mois de juillet 2025, les joueurs et les joueuses, fans ou non de sports extrêmes, vont pouvoir replonger dans la licence Tony Hawk's, avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, qui est une compilation de Pro Skater 3 et Pro Skater 4. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de lancer le titre d'Iron Galaxy Studios et d'Activision, aux côtés de skaters de renom.

D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Nous mettrons à jour cet article dès que de plus amples informations auront été communiquées et si des changements auront été révélés.

Configurations PC de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 12 Go pour la recommandée.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10
  • Mémoire vive → 8 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i3-4340 ou AMD FX 6300
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD HD 7950
  • DirectX Version 11
  • Espace disque → Non connu, à ce jour

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10
  • Mémoire vive → 12 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon R9 390
  • DirectX Version 11
  • Espace disque → Non connu, à ce jour
Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 arrive le 11 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. La démo Fonderie ne sera plus jouable à compter de cette date, tandis que l'accès anticipé du jeu d'Iron Galaxy Studios et d'Activision est disponible depuis le 8 juillet dernier.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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