Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Configurations PC de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Mémoire vive → 8 Go de mémoire vive

8 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i3-4340 ou AMD FX 6300

Intel Core i3-4340 ou AMD FX 6300 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD HD 7950 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → Non connu, à ce jour

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Mémoire vive → 12 Go de mémoire vive

12 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon R9 390

NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon R9 390 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → Non connu, à ce jour

Au mois de juillet 2025, les joueurs et les joueuses, fans ou non de sports extrêmes, vont pouvoir replonger dans la licence Tony Hawk's, avecqui est une compilation de Pro Skater 3 et Pro Skater 4. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de lancer le titre d'Iron Galaxy Studios et d'Activision, aux côtés de skaters de renom.D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Nous mettrons à jour cet article dès que de plus amples informations auront été communiquées et si des changements auront été révélés.Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 12 Go pour la recommandée.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.En guise de conclusion, rappelons quearrive le 11 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. La démo Fonderie ne sera plus jouable à compter de cette date, tandis que l'accès anticipé du jeu d'Iron Galaxy Studios et d'Activision est disponible depuis le 8 juillet dernier.