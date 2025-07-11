Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : La liste complète des trophées et des succès

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour empocher son Platine ou bien 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

OBMOC → Réussis l'objectif COMBO à l'envers.

→ Réussis l'objectif COMBO à l'envers. Tu ressembles à Tony Hawk → Ouvre le mode photo en jouant en tant que Tony Hawk.

→ Ouvre le mode photo en jouant en tant que Tony Hawk. C'était magnifique → Effectue un Speed Run sans tomber.

→ Effectue un Speed Run sans tomber. Y'en a encore ? → Débloque les objectifs pros.

→ Débloque les objectifs pros. Place au solo → Débloque le Tour en solo.

→ Débloque le Tour en solo. Vol en solo → Termine tous les Tours en solo.

→ Termine tous les Tours en solo. Direction la boutique de skate → Joue en mode Skate libre pendant 5 minutes.

→ Joue en mode Skate libre pendant 5 minutes. Long trajet → Accroche-toi à un véhicule pendant 15 secondes.

→ Accroche-toi à un véhicule pendant 15 secondes. Grind à gogo → Replaque 500 Grinds.

→ Replaque 500 Grinds. Dos au mur → Réussis 100 combos comprenant un Wallride ou un Wallplant.

→ Réussis 100 combos comprenant un Wallride ou un Wallplant. Fais un Kickflip ! → Réussis un combo à 7 500 ou plus, avec seulement des Flip Tricks.

→ Réussis un combo à 7 500 ou plus, avec seulement des Flip Tricks. Le 900 dans la poche → Réalise le 900 de Tony Hawk avec un 900 Spin.

→ Réalise le 900 de Tony Hawk avec un 900 Spin. On se reverra, un de ces 4 → Réussis tous les objectifs de THPS4 et décroche toutes les médailles d'or.

→ Réussis tous les objectifs de THPS4 et décroche toutes les médailles d'or. Jamais deux sans 3 → Réussis tous les objectifs de THPS3 et décroche toutes les médailles d'or.

→ Réussis tous les objectifs de THPS3 et décroche toutes les médailles d'or. Kickflip dans l'abîme → Place un Kickflip dans l'abîme.

→ Place un Kickflip dans l'abîme. Tilt → Débloque le park Flipper.

→ Débloque le park Flipper. Challenger Skateur → Réussis tous les défis de skateurs.

→ Réussis tous les défis de skateurs. Omelette au fromage → Essaie les différents filtres en mode photo.

→ Essaie les différents filtres en mode photo. Challenger Tricks → Réussis tous les défis de Tricks.

→ Réussis tous les défis de Tricks. Challenger THPS3 → Réussis tous les défis de THPS3.

→ Réussis tous les défis de THPS3. Challenger THPS4 → Réussis tous les défis de THPS4.

→ Réussis tous les défis de THPS4. Challenger Expert → Réussis tous les défis Expert.

→ Réussis tous les défis Expert. Nos beaux amis à plumes → Disperse 120 groupes d'oiseaux.

→ Disperse 120 groupes d'oiseaux. Mode magicien → Sur Flipper, Wallplant les cibles multibilles.

→ Sur Flipper, Wallplant les cibles multibilles. Forme finale → Récupère tous les points de stats.

→ Récupère tous les points de stats. Polyvalence → Replace un combo d'au moins 150 000 points avec Flip, Grab, Manual, Wall, Grind et Trick spécial.

→ Replace un combo d'au moins 150 000 points avec Flip, Grab, Manual, Wall, Grind et Trick spécial. Bille supplémentaire → Sur Flipper, marque 1 000 000 points ou plus sans mod d'assistance.

→ Sur Flipper, marque 1 000 000 points ou plus sans mod d'assistance. Sans précédent → Marque 10 000 000 points sans mod d'assistance sur une session de 2 minutes ou en un seul combo.

→ Marque 10 000 000 points sans mod d'assistance sur une session de 2 minutes ou en un seul combo. Taxi ! Taxi ! → Réussis deux Skitchings dans un seul combo.

→ Réussis deux Skitchings dans un seul combo. Initié → Termine l'initiation au skate.

→ Termine l'initiation au skate. Multiplication → Enchaîne au moins 75 Tricks dans le même combo.

→ Enchaîne au moins 75 Tricks dans le même combo. Le règne du chaos → Défonce 500 objets destructibles.

Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien le 100 % de cette nouvelle compilation, comprenant Pro Skater 3 et Pro Skater 4, doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'obtenir le 100 % ou bien Platine de, qui est baptisé « C'est moi le pro, maintenant », les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses actions spécifiques dans les modes de jeu proposés. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et PC.