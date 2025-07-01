Game Pass : Des titres connus vont quitter le catalogue en juillet 2025

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de juillet 2025.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service
. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en juillet 2025
ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir
.
Les jeux sortants du Game Pass en juillet 2025
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de juillet 2025
. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
:
- Le 15 juillet 2025 :
- Flock (Cloud, Console et PC)
- Mafia Definitive Edition (Cloud, Console et PC)
- Magical Delicacy (Cloud, Console et PC)
- Tchia (Cloud, Console et PC)
- The Callisto Protocol (Cloud, Console et PC)
- The Case of the Golden Idol (Cloud, Console et PC)
- Le 31 juillet 2025 :
- Gigantic (Cloud, Console et PC)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Console et PC)
- Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de juillet 2025
, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 14,99 € au lieu de 21 €, soit 29 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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