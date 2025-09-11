« Une trahison » : L'actrice française de Lara Croft accuse d'avoir été remplacée par une IA

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 11 septembre 2025 à 10h00
Depuis sa sortie, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (incluant également les épisodes IV à VI) est au centre d'une polémique : certains doublages sembleraient avoir été réalisés avec de l'intelligence artificielle imitant les voix originales plutôt que par les comédiens eux-mêmes. En France, l'affaire prend une tournure judiciaire, puisque Françoise Cadol, voix culte de Lara Croft, a décidé d'attaquer Aspyr.
« Une trahison » : L'actrice française de Lara Croft accuse d'avoir été remplacée par une IA

Une découverte faite par les fans

L'affaire a éclaté lorsqu'en février dernier, des joueurs français ont remarqué que la voix de Lara Croft dans les remasters ne correspondait pas exactement à celle de Françoise Cadol.

Les comparaisons « avant/après » réalisées par la communauté ont rapidement mis en évidence des enregistrements de qualité inférieure, tant sur l'interprétation que sur le rendu audio. Prévenue par ses fans, Françoise Cadol a pris conscience de la situation et s'est exprimée dans Le Parisien :
C'est un jeu, ma voix accompagne les joueurs, on joue ensemble. Tomb Raider a été suivi par énormément de personnes au fil des années. Pour eux, c'est une trahison, un total manque de respect. Ils sont en colère.

Je les appelle les gardiens des voix. Très vite, ces acheteurs de la compilation ont réalisé que la voix de Lara Croft, qui donne des instructions de gameplay, n'était pas la mienne. Cela a provoqué une véritable levée de boucliers au sein de la communauté.
Fran&ccedil;oise Cadol
Françoise Cadol, comédienne de doublage

Une polémique internationale

Malheureusement, la France n'est pas le seul pays concerné puisque des joueurs brésiliens et espagnols ont également signalé que leurs doublages semblaient être générés par IA.

Le YouTuber Tomb Raider de A a Z a révélé que la comédienne brésilienne Lene Bastos, voix de Lara Croft au Brésil, avait elle aussi constaté l'utilisation d'une imitation de sa voix. Elle a publiquement dénoncé la pratique, poussant Aspyr à réagir.

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Dans un communiqué, l'éditeur a reconnu qu'un partenaire externe avait utilisé l'IA sans leur accord :
Après avoir appris qu'il y avait des questions concernant le dernier patch, nous avons immédiatement enquêté et découvert que l'un de nos partenaires externes - sans notre accord ni notre approbation - avait utilisé une IA générative pour modifier vos doublages originaux. Nous n'aurions jamais autorisé cela, et malheureusement ces modifications sont passées entre les mailles de nos vérifications.
La société a assuré que les voix incriminées seraient retirées dans une prochaine mise à jour, mais il n'est pas encore clair si des contacts directs ont été pris avec Françoise Cadol.

Une question éthique majeure pour l'industrie

Cette affaire relance le débat sur l'utilisation de l'IA dans le domaine du doublage. Reproduire artificiellement la voix d'un acteur sans son accord constitue une zone grise légale et éthique, en particulier lorsque cela touche à des personnages emblématiques.

Pour les fans, Lara Croft ne se limite pas à une héroïne iconique du jeu vidéo : elle est indissociable de celles et ceux qui lui ont donné vie à travers leur voix. L'onde de choc provoquée par ce scandale pourrait bien pousser les éditeurs à clarifier leurs pratiques et à mieux protéger le travail des comédiens.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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