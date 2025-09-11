« Une trahison » : L'actrice française de Lara Croft accuse d'avoir été remplacée par une IA



le 11 septembre 2025 à 10h00 Publié par Florian Lelong le 11 septembre 2025 à 10h00

Depuis sa sortie, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (incluant également les épisodes IV à VI) est au centre d'une polémique : certains doublages sembleraient avoir été réalisés avec de l'intelligence artificielle imitant les voix originales plutôt que par les comédiens eux-mêmes. En France, l'affaire prend une tournure judiciaire, puisque Françoise Cadol, voix culte de Lara Croft, a décidé d'attaquer Aspyr.