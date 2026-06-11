Tomb Raider: Legacy of Atlantis est-il un remake ?

Alors que Lara Croft s'apprête à faire son grand retour sous la houlette d'Amazon Games et Crystal Dynamics, une question brûle les lèvres des fans : Tomb Raider: Legacy of Atlantis est-il un véritable remake du jeu original de 1996 ? Découvrez ce que cache réellement cette nouvelle aventure.

L'annonce de Tomb Raider: Legacy of Atlantis à la fin de l'année 2025, en compagnie de Tomb Raider: Catalyst, a ravivé la flamme chez les pèlerins de la première heure. Près de trente ans après ses débuts, l'aventurière la plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo s'apprête à retourner à ses racines. Pourtant, la nature exacte de ce projet suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté. S'agit-il d'une simple refonte graphique ou d'une œuvre entièrement inédite ? Les détails partagés par les développeurs permettent enfin d'y voir plus clair.

Une réinvention moderne plutôt qu'un remake littéral

Pour couper court aux rumeurs : non, Tomb Raider: Legacy of Atlantis n'est pas un remake traditionnel calqué plan par plan sur l'aventure de 1996. Crystal Dynamics et Amazon Games décrivent officiellement le titre comme une « réinvention » du jeu fondateur de la franchise.

Concrètement, cela signifie que la progression ne suivra pas aveuglément les couloirs du titre original. Si les joueurs retrouveront des situations familières et des lieux iconiques, ces derniers cohabiteront avec des séquences et des environnements totalement inédits. D'après les précisions publiées sur le PlayStation Blog, le titre a été considérablement enrichi grâce à des visuels de pointe, un univers sonore immersif et un gameplay modernisé visant à insuffler de la fraîcheur aux phases d'exploration, d'énigmes et de combat.

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L'exemple le plus parlant réside dans la célèbre Vallée Perdue du Pérou. Là où le jeu d'origine se contentait de vous faire progresser d'une pièce fermée à une autre, Legacy of Atlantis transforme la zone en un environnement semi-ouvert interconnecté. Les puzzles y ont été entièrement reconstruits pour offrir une liberté d'approche inédite, permettant d'explorer et de traverser les décors sous de tout nouveaux angles.

Une intrigue familière jalonnée de surprises

Du côté du scénario, la fidélité reste de mise mais s'accompagne de nuances. L'arc narratif principal de Legacy of Atlantis sera immédiatement reconnaissable pour quiconque a poncé l'opus originel. Pour autant, les scénaristes promettent que de nouvelles surprises y seront intégrées pour créer de la surprise.

Le cœur de cette réinvention repose donc sur une modernisation technique et structurelle majeure, remettant au goût du jour des mécaniques vieilles de trois décennies. Le traitement de l'histoire, bien que globalement fidèle, laisse planer le mystère sur la manière dont Crystal Dynamics compte poser les bases de l'avenir de la licence.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour sortir le 12 février 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series.