Tomb Raider: Legacy of Atlantis toujours prévu pour 2026 ?

Remake du premier jeu de la franchise, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est confronté depuis quelques semaines à un calendrier incertain. Mais Embracer Group a tenu à rassurer les joueurs sur ce point.

Après un passage remarqué aux Game Awards 2025 aux côtés de Tomb Raider: Catalyst, Tomb Raider: Legacy of Atlantis s'est montré assez calme. Si Lara Croft est déterminée à envahir nos écrans dans les prochains mois avec les jeux et la série, une rumeur sous-entendait que le remake du premier opus allait être retardé.

Celle-ci annonçait même un lancement prévu en février 2027, ce qui serait problématique pour la sortie de la nouvelle aventure de Lara. Mais dans son dernier rapport financier, Embracer Group a démenti cette information.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Metro 2039, les deux projets majeurs d'Embracer Group pour les mois à venir

Publié le 20 mai 2026, le document révèle que le titre doit toujours sortir dans le courant de l'année, plus précisément pour le second semestre. Mais aucune date de sortie plus précise n'est mentionnée.

Le rapport financier consultable sur le site web d'Embracer Group indique que l'année est marquée par cette aventure de Lara Croft mais également par la sortie de Metro 2039. Comme Legacy of Atlantis, le titre doit sortir au second semestre sans fenêtre précise à l'heure actuelle.

Si la nouvelle a vocation à rassurer les investisseurs, les joueurs peuvent donc espérer des nouvelles des deux jeux très prochainement. Alors que le Summer Game Fest aura lieu dans quelques jours à peine, un nouveau trailer confirmerait l'information. De plus, Embracer Group pourrait annoncer la date de sortie dans la foulée, faisant ainsi taire les rumeurs.

Une sortie prévue au deuxième semestre… de l'année fiscale en cours ou de l'année 2026 ?

Malgré tout, un doute subsiste. En effet, Embracer Group déclare que Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira bien au second semestre. Cependant, lors de la publication d'un bilan financier, ce n'est pas le calendrier classique qui est pris en compte, mais le calendrier fiscal. Or, ce dernier prend fin chaque 31 mars. Legacy of Atlantis pourrait donc bien sortir avant la fin de cette année fiscale, possiblement en février 2027.

Look 2026 CY (Calendar Year) ;)



*10:27 minute on Embracer YT. pic.twitter.com/DXFyuPZTRX — KubaCodex (@KubaCodex) May 20, 2026

Toutefois, une diapositive diffusée lors d'une présentation incluait la mention « CY 2026 » pour « Calendar Year 2026 », semblant confirmer une sortie avant le 31 décembre prochain. Pour en avoir le cœur net, il faut maintenant guetter un communiqué officiel ou une vidéo lors des prochains événements de l'année, qu'il s'agisse d'un State of Play, du Summer Game Fest ou de la gamescon.