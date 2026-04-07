Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Mauvaise nouvelle en approche pour le lancement du titre ?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis a fait appel à l'IA, selon sa page Steam

Le retour très attendu de Lara Croft dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis est entaché par une controverse. La page Steam du jeu révèle l'utilisation d'outils basés sur l'intelligence artificielle durant le développement, provoquant la déception et l'inquiétude de nombreux fans de la franchise historique. Mais ces éléments auraient ensuite été remplacés.