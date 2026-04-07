Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Mauvaise nouvelle en approche pour le lancement du titre ?

Pensé pour combler les joueurs de la première heure et les nouveaux venus, Tomb Raider: Legacy of Atlantis devait marquer le retour très attendu de Lara Croft sur nos consoles. Mais une rumeur suggère que l'aventurière aurait un peu de retard.
Annoncé pour la première fois à la fin de l'année 2018, Tomb Raider: Legacy of Atlantis
s'est officiellement dévoilé lors des Game Awards 2025, aux côtés de Tomb Raider: Catalyst
. Ce projet, qui se présente comme un remake du premier opus sorti sur PlayStation en 1996, est très attendu par les nostalgiques de la saga.
Lors de sa révélation en décembre 2025, il était annoncé que Legacy of Atlantis sortirait dans le courant de l'année 2026. Mais la date pourrait bien changer et cela risque de ne pas plaire.
Un lancement repoussé au début de l'année 2027 ?
La rumeur d'un report du lancement de Tomb Raider: Legacy of Atlantis a été repérée sur le compte Instagram @RaidersSociety. D'après l'une des sources de cet insider, le titre serait retardé et son lancement serait décalé à février 2027.
Cependant, il est légitime de se demander si cette information est vraie ou non car RaidersSociety ne précise pas de quelle source il s'agit.
Néanmoins, certains internautes pensent que cette rumeur est vraie. En effet, l'insider a prouvé à plusieurs reprises que les informations et rumeurs qu'il partageait sur la saga Tomb Raider étaient généralement fiables.
Toutefois, il faut attendre une annonce officielle d'Amazon Games Studios (l'éditeur du titre) pour confirmer ou non cette théorie. Mais si elle s'avère vraie, cela pourrait profondément impacter le calendrier du géant au grand A.
Une rumeur qui pourrait faire beaucoup de mal au lancement de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
En soi, un report de quelques mois n'est pas dramatique pour le lancement d'un jeu. Mais dans le cas de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, cela pourrait avoir des répercussions sur le succès global du jeu
.
Rappelons que Tomb Raider Catalyst est censé sortir en 2027
, même si sa date précise n'a pas encore été communiquée. Si les 2 jeux sortent à des dates très proches, il y aura une compétition entre les titres et il est probable que l'effet de nouveauté apporté par l'opus Catalyst en sorte vainqueur.
Mais Amazon pourrait aussi choisir de repousser la sortie de Tomb Raider: Catalyst pour éviter cette concurrence
. Pour l'heure, rien n'a encore été confirmé mais si c'est bien le cas, le géant pourrait annoncer la nouvelle dans très peu de temps.
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