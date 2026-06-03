Tomb Raider: Legacy of Atlantis est finalement reporté, mais a une date de sortie et du gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2026 à 00h06
Attendu par les fans de la première heure, le remake du jeu original de 1996 se précise enfin. Lors du State of Play du 2 juin, Tomb Raider: Legacy of Atlantis a dévoilé ses environnements modernisés sous Unreal Engine 5, mais confirme un report qui lui fera manquer l'anniversaire de la saga.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis est finalement reporté, mais a une date de sortie et du gameplay

Le State of Play de PlayStation organisé ce 2 juin a été le théâtre d'une annonce majeure pour les amateurs d'exploration et de ruines antiques. Crystal Dynamics, en collaboration avec le studio Flying Wild Hog, a profité de l'événement pour nous en dire plus au sujet de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ce titre ambitieux révélé à la fin de l'année dernière se présente comme une réinvention totale du jeu culte de 1996, développé sous le puissant moteur Unreal Engine 5. Toutefois, cette présentation spectaculaire s'accompagne d'une nouvelle en demi-teinte concernant son calendrier de lancement.

Un report qui prive Lara de son anniversaire

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Initialement espéré pour 2026, année qui marquera les trente ans de la célèbre archéologue, le titre glisse finalement vers l'année suivante. La date de sortie est désormais fixée au 12 février 2027 sur PlayStation 5, ratant ainsi la fenêtre symbolique de cet anniversaire historique. Un léger contretemps qui a permis aux développeurs de peaufiner cette refonte massive.

Dans cette version modernisée, les joueurs ne se contenteront pas d'une simple mise à jour graphique. Les développeurs promettent des environnements semi-ouverts, remplaçant les salles cloisonnées de l'époque. De la Vallée Perdue au Pérou jusqu'aux ruines de la Grèce ou de l'Égypte, chaque zone a été repensée pour offrir une exploration fluide et organique.

Un gameplay modernisé et une nouvelle voix

Si les célèbres doubles pistolets de Lara Croft sont évidemment de la partie pour affronter jaguars, ours et d'autres menaces, les mécaniques de jeu s'inspirent largement de la récente trilogie. Les énigmes ont été entièrement reconstruites pour intégrer une physique réaliste, offrant des défis inédits aux vétérans comme aux nouveaux venus.

Chaque espace est conçu comme un lieu réel en premier lieu, riche de secrets, d'objets de collection et de ressources pour récompenser ceux qui cherchent.

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Ce renouveau marque également un tournant du côté de la distribution. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services depuis le redémarrage de 2013, l'actrice Camilla Luddington cède sa place. C'est désormais Alix Wilton Regan qui prêtera sa voix à l'héroïne britannique, insufflant une nouvelle dynamique au personnage.

Pour accompagner ce lancement, plusieurs éditions seront proposées aux joueurs. Toute précommande débloquera la tenue de survivante issue du jeu de 2013. L'édition Deluxe ira plus loin en offrant un accès anticipé de quarante-huit heures, permettant de lancer l'aventure dès le 10 février 2027. Cette version premium inclura également une tenue exclusive de fugitive parisienne et garantira l'accès à une future extension narrative prévue après la sortie.

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Rendez-vous dès le 12 février donc, pour découvrir Tomb Raider: Legacy of Atlantis, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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