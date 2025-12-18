Tomb Raider: Legacy of Atlantis : La difficulté sera ajustée « aux goûts des joueurs modernes »

Crystal Dynamics a, récemment, évoqué la difficulté de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui ne sera pas la même que sur le jeu original.

La difficulté sera revue pour Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Pour bien repenser un jeu, il faut notamment l'adapter aux goûts des joueurs modernes.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis leads say it's essential to adjust the PS1 original's difficulty for "modern player tastes," but "things that you expect in a Tomb Raider game are going to be there" https://t.co/zkBP6KiTZE — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 15, 2025

Tomb Raider: Legacy of Atlantis reste fidèle à la licence et son gameplay

C'est loin d'être un mythe : les anciens jeux, notamment de l'époque de la Nintendo 64 ou encore de la PlayStation 1, proposent une difficulté assez élevée. De ce fait, ce point précis pose beaucoup de questions quand les studios de développement prévoient un remake. C'est le cas ici de, qui a été annoncé lors des Game Awards 2025. D'ailleurs, Crystal Dynamics est revenu sur ce sujet et a expliqué queEn effet, comme reporté par les journalistes de GamesRadar, Crystal Dynamics a parlé de la difficulté de, durant une conférence de presse. À la suite d'une interrogation à propos des pièges mortels (très) punitifs du jeu original (il y a des QTE dans la version Anniversary), l'un des développeurs de l'équipe, Will Kerslake, a dit ceci :Si Will Kerslake ne mentionne pas le mot « difficulté » à proprement parler,. Reste à savoir ce que Crystal Dynamics nous réserve précisément de ce côté-là. Or, rassurez-vous, la franchise sera respectée.Bien quesera « aux goûts des joueurs modernes », la communauté peut s'attendre à toutes les composantes qui définissent la licence : « Les énigmes dans les combats, les déplacements et les actions périlleuses sont au cœur de l'expérience Tomb Raider ». Will Kerslake a également ajouté à ce sujet, en montrant la bande-annonce : « Vous verrez de grosses boules roulantes, et vous savez, tout ce que vous attendez d'un jeu Tomb Raider sera présent en abondance ».Ainsi, si Crystal Dynamics compte faire des modifications,respectera ses aînés, et plus généralement la franchise. Des informations qui devraient ravir les fans, mais aussi les nouveaux venus.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit débarquer au cours de l'année 2026. Aucune date de sortie précise n'est connue, à ce jour.