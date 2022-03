Tiny Tina's Wonderlands sera cross-play dès sa sortie

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022

Les amateurs et amatrices de looter-shooter et de la licence Borderlands vont bientôt pouvoir s'en donner à coeur joie. En effet,. Il sera disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. D'ailleurs, le soft embarquera le cross-play dès son lancement officiel.C'est la bonne nouvelle du jour, pour tous ceux désirant parcourir Tiny Tina's Wonderlands :. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront jouer ensemble, peu importe la plateforme qu'ils utilisent. Cela signifie, par exemple, qu'un joueur Xbox pourra faire équipe avec une joueuse PlayStation, et inversement. Ceux et celles sévissant sur PC pourront également profiter du soft avec les personnes utilisant une console.Le président de Gearbox Software, Randy Pitchford, a, par ailleurs, tenu à avertir les joueurs : il se pourrait que des soucis techniques, concernant le cross-play, soient de la partie au début, car « [...] C'est quelque chose de difficile et aucune des plateformes n'a été conçue pour cela. Nous avons fait un travail impossible pour que cela se produise et pour essayer de le rendre aussi facile à utiliser que possible [...] ». Si c'est le cas, ils travailleront, bien évidemment, sur des correctifs.Notez qu'après la sortie officielle de Tiny Tina's Wonderlands, un Season Pass sera disponible à l'achat. Il sera vendu individuellement, à un tarif encore non connu, et compris dans l'Édition Merveilleux Chaos du titre. D'ailleurs, le contenu est plus que conséquent à en juger par les derniers détails dévoilés le concernant.Pour celles et ceux étant sur PC ou consoles PlayStation, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur la précommande degrâce à notre partenaire, Instant Gaming :