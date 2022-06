Tiny Tina's Wonderlands : La septième classe révélée

La 7ème classe, Épidémiste, arrive sur Tiny Tina's Wonderlands

Cet Élémentaire chamanisme fait parler les esprits et appelle des tempêtes pour avoir les ennemis à l'usure avec du poison et des dégâts éléments

Sorti à la fin du mois de mars de cette année 2022, Tiny Tina's Wonderlands a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses, fans de l'univers Borderlands ou non. Disponible sur la plupart des plateformes de jeu, le soft de Gearbox Software et 2K Games arrive, d'ailleurs, dans seulement quelques heures sur Steam. En effet, l'exclusivité temporaire d'Epic Games prenant fin, dès le 23 juin, il sera possible d'acheter Tiny Tina's Wonderlands sur Steam . De plus, un nouveau DLC, nommé « Tentative d'extraction » sera disponible, à la même date. Or, ce n'est pas tout.Profitant de l'annonce officielle concernant l'arrivée du titre sur Steam et du nouveau DLC, les développeurs de chez Gearbox Software ont également partagé quelques détails au sujet de. Celle-ci est nomméeen français, et « Blightcaller » en anglais. Nous ne connaissons pas encore quelles sont ses compétences, mais la description officielle est la suivante :Cette nouvelle classe sera disponible en même temps que le quatrième DLC de Tiny Tina's Wonderlands. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de date ni même d'une fenêtre de sortie concernant ce prochain contenu additionnel. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de plus amples informations seront disponibles.Rappelons qu'actuellement Tiny Tina's Wonderlands propose 6 classes : Défouromage, Sporôdeur, Brr-Zerker, Frappaclysmique, Sème-la-mort et Trucidopathe. D'ailleurs, nous vous proposons une tier list des classes , afin de vous aiguiller dans votre choix.Par ailleurs, notons qu'à tout moment vous pouvez récupérer des clés squelettes grâce aux codes SHiFT . Ce qui vous permettra de récupérer, régulièrement, de l'équipement, des armes et même des éléments cosmétiques.est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :