Tiny Tina's Wonderlands arrive, déjà, sur Steam

Tiny Tina's Wonderlands arrive sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la fin du mois de mars, les amoureux de la licence Borderlands ont pu découvrir un spin-off, avec. Salué par les critiques et proposant une expérience proche de ce que nous avait proposé Gearbox jusqu'alors,. Néanmoins, une partie des joueurs n'avait pas encore pu sauter sur cet épisode, étant donné qu'il était exclusif à l'Epic Games Store, sur PC. Mais cette exclusivité temporaire est terminée.Dès. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui attendaient cette annonce, qui arrive au bout de trois mois. En prime, le jeu sera vendu avec une belle promotion durant les premiers jours de commercialisation.Naturellement, toutes les éditions seront disponibles à la vente, que ce soit la standard ou l'Édition Merveilleux Chaos, laquelle intègre le Season Pass et donc les DLC déjà sortis et à paraître, comme le troisième, Tentative d'extraction , qui arrive ce même 23 juin., et si vous rachetez le jeu une nouvelle fois, vos données pourront être transférées. Cependant, si vous avez déjà le jeu sur l'Epic Games Store, cela ne vous donnera pas l'accès sur Steam, il faudra le racheter. Enfin, notez que le pack héroïque d'armure en or sera offert à celles et ceux achetant Tiny Tina's Wonderlands sur Steam, du 23 juin au 7 juillet.Pour rappel, des codes SHiFT sont disponibles pour Tiny Tina's Wonderlands , lesquels permettent d'obtenir certaines récompenses. En outre, nous vous proposons une tier list des classes , afin de vous aiguiller dans votre choix.