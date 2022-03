Tiny Tina's Wonderlands : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Tiny Tina's Wonderlands ?

PS4/PS5 → 00h le 25 mars

→ 00h le 25 mars Xbox One/Xbox Series → 00h, le 25 mars

→ 00h, le 25 mars PC → 00h, le 25 mars (via l'Epic Games Store)

Everyone's asking me "how's Tiny Tina's Wonderlands?" but no one ever says "WHEN'S Tiny's Tina Wonderlands?"



Find out when your ticket to the Wonderlands starts on your platform and region with these handy guides! https://t.co/OAivyoTmix pic.twitter.com/zvjKolejZi — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) March 15, 2022

s'apprête à débarquer sur consoles PlayStation, Microsoft et sur PC. Le titre de 2K et Gearbox Software est, en effet, attendu pour le 25 mars prochain. Si, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'à patienter quelques jours, de nombreux joueurs se demandent à quelle heure sortira Tiny Tina's Wonderlands en France.Si la date de sortie est une information importante pour les joueurs et les joueuses, beaucoup d'entre eux désirent, très souvent, connaître. Pour Tiny Tina's Wonderlands, tout le monde sera logé à la même enseigne, pour une fois, étant donné que l. En effet, les joueurs et joueuses consoles y auront, comme souvent, accès dès minuit (heure locale), tout comme celles et ceux sur PC, qui pourront également y jouer dès minuit.En bref, voici les heures de déblocage de Tiny Tina's Wonderlands, selon la plateforme :Notez qu'après la sortie officielle de Tiny Tina's Wonderlands, un Season Pass sera disponible à l'achat. Il sera vendu individuellement, à un tarif encore non connu, et compris dans l'Édition Merveilleux Chaos du titre. D'ailleurs, le contenu est plus que conséquent à en juger par les derniers détails dévoilés le concernant.Pour celles et ceux étant sur PC ou consoles PlayStation, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur la précommande degrâce à notre partenaire, Instant Gaming :